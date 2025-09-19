Gipfeltreffen in Derendingen – Verfolgerduelle prägen den 6. Spieltag

Nach fünf Spieltagen bleibt die SGM Dettingen/Glems makellos. Doch der Spielplan meint es nicht leicht mit dem Tabellenführer: Das Gastspiel beim starken Aufsteiger Derendingen verspricht Spannung. Dahinter rückt das Feld eng zusammen, gleich mehrere direkte Duelle zwischen Mittelfeld und Abstiegszone sorgen für Brisanz am 6. Spieltag.

Beide Mannschaften liegen mit acht und neun Punkten direkt hintereinander. Gomaringen feierte zuletzt ein klares 5:2 in Pfullingen und kommt mit viel Selbstvertrauen. Sickenhausen dagegen setzte mit dem 2:1 gegen Reutlingen ein Ausrufezeichen. In diesem Duell geht es darum, sich oben festzusetzen und den Anschluss an die Top drei zu halten.

Der Spitzenreiter tritt beim starken Aufsteiger an. Dettingen/Glems ist mit fünf Siegen aus fünf Spielen und nur zwei Gegentoren in bestechender Form. Derendingen hat in vier Spielen noch keine Niederlage kassiert und ist mit acht Punkten dicht hinter den Verfolgern platziert. Ein echtes Spitzenspiel, in dem der Underdog den Favoriten ärgern will. Für Dettingen/Glems geht es darum, die perfekte Serie fortzusetzen.

Ein echtes Kellerduell: Genkingen hat bisher nur vier Zähler gesammelt, Zainingen wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Mit zwei Punkten ist der SVZ Vorletzter. Für beide Vereine geht es darum, ein Zeichen zu setzen und den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Wer hier unterliegt, steckt tief im Tabellenkeller fest.

Die TSG II pendelt mit fünf Punkten zwischen Mittelfeld und unterer Tabellenhälfte, musste beim 1:3 gegen den SV 03 eine Derbyniederlage hinnehmen. Nun soll gegen Hirschau wieder ein Erfolg her. Die Gäste konnten zwar gegen Genkingen den ersten Saisonsieg feiern, stehen mit vier Punkten aber noch unter Druck. Ein richtungsweisendes Duell, in dem beide Mannschaften dringend Punkte brauchen.

Altingen/Entringen hat nach der Niederlage gegen SV Tübingen etwas Boden verloren, liegt mit sieben Punkten aber noch im Mittelfeld. Gegen Pfullingen II geht es um wichtige Zähler, um wieder nach vorne zu blicken. Der VfL steht mit vier Punkten in der unteren Hälfte der Tabelle und will mit einem Auswärtserfolg die Abstiegsränge auf Abstand halten. Beide Teams sind noch auf der Suche nach Konstanz.

Pfrondorf ist nach drei Spielen noch sieglos und wartet weiterhin auf den ersten Dreier. Nur ein Punkt steht auf der Habenseite. Mit Upfingen kommt ein Aufsteiger, der mit neun Punkten einen gelungenen Saisonstart hingelegt hat und auf Rang vier liegt. Nach dem 2:1-Sieg in Zainingen reist die TSG mit Selbstvertrauen an und will sich oben festbeißen. Für den SVP zählt dagegen nur ein Erfolg, um nicht den Anschluss im Tabellenkeller zu verlieren.

Reutlingen musste im Spitzenspiel gegen Sickenhausen die erste Niederlage hinnehmen, bleibt aber auf einem guten fünften Platz. Nun soll gegen Ofterdingen die Rückkehr in die Erfolgsspur gelingen. Der TSV reist mit sieben Punkten an und kann mit einem Sieg gleichziehen. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. ---

Das Schlusslicht fordert den Tabellenzweiten. Walddorf hat bisher nur einen Punkt und vier Niederlagen kassiert. Mit dem SV 03 kommt die bislang stärkste Offensive der Liga: zwanzig Tore in fünf Spielen sprechen eine klare Sprache. Nach dem 4:2 gegen die SGM Altingen/Entringen will SV 03 weiter Druck auf Spitzenreiter Dettingen/Glems ausüben. Für Walddorf bleibt nur die Hoffnung auf eine Überraschung.

