Gipfeltreffen in der Landesliga: Siegt FV Löchgau beim Zweiten?

Der Zwölfte mit 12 Punkten und hoher Gegentorzahl sucht Stabilität, der Aufsteiger auf Rang drei (22 Punkte, 24:14 Tore) reist mit breiter Bilanz an. Kompakte Staffelung gegen variable Offensive – Details im Mittelfeld dürften das Bild prägen.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Zweite (24 Punkte, 27:13) fordert den Spitzenreiter (25 Punkte, 25:9), der als einziges Team ungeschlagen ist. Es ist ein Spitzenspiel mit klaren Konturen: Durchschlagskraft gegen defensive Verlässlichkeit.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Tabellennachbarn im Mittelfeld: Der Neunte (14 Punkte, 18:17) empfängt den Achten (15 Punkte, 24:16). Die Zahlen deuten auf ein enges, kontrolliertes Spiel mit wenigen klaren Räumen hin.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Siebte (19 Punkte, 27:19) trifft auf den Absteiger auf Rang elf (12 Punkte, 20:20). Die Gastgeber bringen mehr Torgefahr ein, der Gast lebt von Ausgeglichenheit – Standards können den Ausschlag geben.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Das Schlusslicht mit zwei Zählern (11:36) steht gegen den Vierten (20 Punkte, 27:20) vor einer hohen Hürde. Der Außenseiter braucht Disziplin über 90 Minuten, der Favorit klare Aktionen im letzten Drittel.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Fünfte (20 Punkte) hat trotz negativer Tordifferenz (20:21) eine stabile Ausbeute, der Zehnte (13 Punkte, 25:27) reist mit schwankender Balance an. Umschalten und Zweikampfführung im Zentrum werden maßgeblich.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Im Tabellenkeller begegnen sich der Vierzehnte (11 Punkte, 14:35) und der Dreizehnte (12 Punkte, 13:20). Kompakte Absicherung hat Vorrang – jeder Fehler besitzt Gewicht.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Fünfzehnte (10 Punkte, 15:27) erwartet den Sechsten, der mit 19 Punkten und der treffsichersten Offensive der Liga (31:20) anreist. Gelingt frühe Kontrolle, spricht vieles für den Favoriten; der Gastgeber setzt auf Konterräume.