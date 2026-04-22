Gipfeltreffen in Deggendorf - Kellerduell in Hofkirchen

Die junge Truppe der SpVgg GW Deggendorf bittet die SpVgg Ruhmannsfelden zum Spitzentanz – Foto: Alexander Ferazin

Alle Blicke sind am 26. Spieltag der Bezirksliga Ost, der komplett am Mittwochabend über die Bühne geht, nach Deggendorf gerichtet. Im alt-ehrwürdigen Donau-Wald-Stadion hat Primus SpVgg GW Deggendorf die zweitplatzierte SpVgg Ruhmannsfelden zu Gast. Der sich in unmittelbarer Lauerstellung befindliche Rangdritte SV Grainet hat gegen Schlusslicht SV Oberpolling eine vermeintlich leichte Aufgabe zu lösen, zumal die Braumandl-Truppe personell stark angeschlagen ist. In der Abstiegszone kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der SpVgg Niederalteich und dem SV Hofkirchen. Immer prekärer wird die Lage für den SV Hutthurm, für den die Punkte auch im Derby gegen den TSV Waldkirchen hoch hängen werden.



Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Die völlig unnötige Niederlage in Schalding ist abgehakt. Auf das Nachbarduell gegen Ruhmannsfelden freuen wir uns, zumal es ein absolutes Spitzenspiel ist. Wir hoffen auf einen gute Kulisse und ein attraktives Spiel, dessen Ausgang völlig offen ist. Beide Mannschaften sind auf Augenhöhe und das wird eine ganz enge Geschichte."



Personalien: Neben den Dauerpatienten fehlt Abwehrchef Alexander Sperl. Dafür wird Ex-Spielertrainer Jure Matic höchstwahrscheinlich im Aufgebot stehen.









Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Die bittere Niederlage zuhause gegen den SV Grainet hat sicherlich erstmal Spuren hinterlassen. Aber zum Jammern haben wir keine Zeit. Es steht ein sehr wichtiges Spiel in Deggendorf an. Beide Mannschaften haben noch Chance, aufzusteigen und sind momentan punktgleich auf den ersten Platz. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."



















Personalien: Einige Akteure sind angeschlagen und noch fraglich. Ob Spielführer Stefan Wittenzellner rechtzeitig fit wird, ist mehr als ungewiss. Definitiv keine Optionen sind Marcel Steinbauer und Tim Weinberger.

Heute, 19:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm TSV Waldkirchen Waldkirchen 19:00 PUSH



Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Auch wenn es seltsam klingen mag, hatten wir gegen Oberdiendorf eine deutliche Leistungssteigerung. Allerdings haben wir uns erneut durch eine fahrlässige rote Karte das Leben selbst unnötig erschwert. Mit Waldkirchen kommt eine eingespielte Mannschaft zu uns. Ein Derby hat bekanntlich immer seinen eigenen Charakter. Unser Ziel ist es, die Punkte in Hutthurm zu behalten."



Personalien: Die Mannschaft stellt sich nahezu von selbst auf, da neben Rotsünder Luis Grubmüller und den Langzeitausfällen auch noch der beruflich verhinderte Philipp Reitberger nicht dabei ist.





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Das nächste Derby, das uns wieder alles abverlangen wird. Am Wochenende haben wir knappen Vorsprung über mehr als 90 Minuten verteidigen können und genau diese Defensivleistung wird es auch am Mittwoch auch, um erfolgreich sein zu können. Wir müssen allerdings in ein paar Bereichen noch eine Schippe drauflegen."



Personalien: Die Situation spitzt sich immer mehr zu, denn dieses Mal sind zusätzlich zu den vielen Langzeitausfällen auch Julian Bauer, Lukas Wurm und Franz Schinko nicht verfügbar. Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Auch wenn es seltsam klingen mag, hatten wir gegen Oberdiendorf eine deutliche Leistungssteigerung. Allerdings haben wir uns erneut durch eine fahrlässige rote Karte das Leben selbst unnötig erschwert. Mit Waldkirchen kommt eine eingespielte Mannschaft zu uns. Ein Derby hat bekanntlich immer seinen eigenen Charakter. Unser Ziel ist es, die Punkte in Hutthurm zu behalten."Personalien: Die Mannschaft stellt sich nahezu von selbst auf, da neben Rotsünder Luis Grubmüller und den Langzeitausfällen auch noch der beruflich verhinderte Philipp Reitberger nicht dabei ist.Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Das nächste Derby, das uns wieder alles abverlangen wird. Am Wochenende haben wir knappen Vorsprung über mehr als 90 Minuten verteidigen können und genau diese Defensivleistung wird es auch am Mittwoch auch, um erfolgreich sein zu können. Wir müssen allerdings in ein paar Bereichen noch eine Schippe drauflegen."Personalien: Die Situation spitzt sich immer mehr zu, denn dieses Mal sind zusätzlich zu den vielen Langzeitausfällen auch Julian Bauer, Lukas Wurm und Franz Schinko nicht verfügbar.





Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Wir sind in einer guten Verfassung und möchten unsere kleine Erfolgsserie fortsetzen. Grafenau hat eine gute Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Das wird ein sehr interessantes Spiel werden, das wir gerne für uns entscheiden würden."



Personalien: Die Verletztenliste ist durch die Ausfälle von Klaus Loistl, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat, und Paul Ranzinger länger geworden.







Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Mit den letzten beiden Spielen haben wir das Tor zum Klassenerhalt weit aufgestoßen - jetzt wollen wir auch - so schnell wie möglich - durchgehen. In Oberdiendorf erwartet uns ein extrem formstarker Gegner, gegen den wir in den letzten direkten Vergleichen immer leer ausgingen. Wir werden alles daran setzen, dies zu ändern."



Personalien: Für Routinier Michael Friedl ist die Saison gelaufen.





Heute, 18:45 Uhr SV Garham Garham TSV Mauth Mauth 18:45 PUSH



Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach der verdienten Niederlage in Bischofsmais, wollen wir vor eigenem Publikum wieder ein anderes Gesicht zeigen. Es ist allerdings erforderlich, wieder mehr Einsatz und Wille zu zeigen und auch als geschlossene Einheit aufzutreten. Dass dies gegen Mauth nicht einfach wird, muss jedem klar sein und erfordert deswegen auch die notwendige Einstellung."



Personalien: Co-Spielertrainer Simon Weber ist außer Gefecht.





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Beim SV Garham treffen wir auf eine Mannschaft, die sich in den vergangenen Spielzeiten immer weiter verbessert und sich in der Bezirklsiga etabliert hat. Garham hat sehr gute Spieler in ihren Reihen und ist als Team ein unangenehmer Gegner. In den vergangenen Partien haben wir sehr ordentliche Leistungen gezeigt, müssen vor dem gegnerischen Tor aber wieder konsequenter werden, um weiter wichtige Punkte einzufahren."



Personalien: Es gibt keine Kader-Veränderungen gegenüber dem Derby gegen Waldkirchen.







Der formstarke SV Bischofsmais muss beim FC Künzing ran – Foto: Bernardo Picture







Heute, 18:15 Uhr FC Künzing Künzing SV Bischofsmais Bischofsmais 18:15 live PUSH





Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Nach dem souveränen Auftritt in Oberpolling steht die Partie gegen Bischofsmais an. Wir wollen unseren Fans ein deutlich besseres Auftreten zeigen als im letzten Heimspiel. Allerdings wird diese Aufgabe alles andere als leicht. Beim Gegner läuft es seit dem Winter hervorragend - was sicherlich auch mit der Rückkehr ihres Topstürmers Prucha zusammen hängt. Auch wenn wir nach wie vor mit einigen Ausfällen zu kämpfen haben, wollen wir die drei Punkte bei uns behalten."



Personalien: Tim Hain, Lucas Forster, Simon Kröninger, Andreas Drexler, Lukas Ebner, Simon Göde, Maxi Tiefenbrunner, Tim Sporrer und Samuel Kronschnabel stehen auf der langen Ausfallliste.





Marco Kolmer (Co-Spielertrainer SV Bischofsmais): "Am Sonntag konnten wir uns mit dem Sieg und der guten Leistung gegen Garham etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Diese drei Punkte waren extrem wichtig, denn in den nächsten Spielen geht es ausschließlich gegen Mannschaften, die noch im Meisterschaftsrennen sind. Bei Künzing ist Torjäger Seidl wieder in Topform und trifft nach Belieben. Zudem wird Spielertrainer Burmberger nach Sperre wieder zurück sein. Wir haben gegen arg dezimierte "Römer" im Hinspiel deutlich verloren und wollen uns diesmal besser verkaufen. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung und wir können einen Punkt entführen."



Personalien: Es gibt keine definitiv fehlenden Akteure. Allerdings bleibt abzuwarten, wann die Legionäre, Studenten und auswärts arbeitenden Spieler am Spielort eintreffen.





Heute, 18:30 Uhr SV Grainet Grainet SV Oberpolling Oberpolling 18:30 live PUSH





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach der tollen Mannschaftsleistung beim Sieg in Ruhmannsfelden erwartet uns mit dem Spiel gegen Oberpolling eine extrem undankbare Aufgabe. In der aktuellen Situation wird von uns natürlich ein Sieg erwartet. Allerdings bin ich mir sicher, dass uns davor ein ganz hartes Stück arbeitet erwartet. Der SVO ist seit jeher ein äußerst unbequemer Gegner und hat erst vor wenigen Tagen mit einem Auswärtssieg beim starken SV Garham für eine Überraschung gesorgt. Wir werden eine hochkonzentrierte Leistung benötigen, um die Punkte in Grainet zu behalten."



Personalien: Mit Andreas Biebl und Alfred Hammer fehlen beide etatmäßige Torhüter.





Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Aktuell pfeifen wir aus dem letzten Loch. Aufgrund zahlreicher Ausfälle werden wir höchstwahrscheinlich nur einen oder gar keinen Ersatzspieler haben. Zu allem Überfluss hat sich auch noch unser reaktivierter Routinier Flo Feichtinger im letzten Spiel die Patellasehne gerissen. Ausgerechnet jetzt müssen wir zum formstarken SV Grainet. Trotzdem werden die Spieler, die zur Verfügung stehen, wieder alles geben und so lange wie möglich dagegenhalten."



Personalien: Mario Enzesberger, Daniel Wurm, Michael Ellinger, Florian Feichtinger, Leon Obermeier, Dennis Ellinger, Michael Schiefer, Fabian Hönl und Fabian Watzinger sind allesamt nicht dabei. Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach der tollen Mannschaftsleistung beim Sieg in Ruhmannsfelden erwartet uns mit dem Spiel gegen Oberpolling eine extrem undankbare Aufgabe. In der aktuellen Situation wird von uns natürlich ein Sieg erwartet. Allerdings bin ich mir sicher, dass uns davor ein ganz hartes Stück arbeitet erwartet. Der SVO ist seit jeher ein äußerst unbequemer Gegner und hat erst vor wenigen Tagen mit einem Auswärtssieg beim starken SV Garham für eine Überraschung gesorgt. Wir werden eine hochkonzentrierte Leistung benötigen, um die Punkte in Grainet zu behalten."Personalien: Mit Andreas Biebl und Alfred Hammer fehlen beide etatmäßige Torhüter.Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Aktuell pfeifen wir aus dem letzten Loch. Aufgrund zahlreicher Ausfälle werden wir höchstwahrscheinlich nur einen oder gar keinen Ersatzspieler haben. Zu allem Überfluss hat sich auch noch unser reaktivierter Routinier Flo Feichtinger im letzten Spiel die Patellasehne gerissen. Ausgerechnet jetzt müssen wir zum formstarken SV Grainet. Trotzdem werden die Spieler, die zur Verfügung stehen, wieder alles geben und so lange wie möglich dagegenhalten."Personalien: Mario Enzesberger, Daniel Wurm, Michael Ellinger, Florian Feichtinger, Leon Obermeier, Dennis Ellinger, Michael Schiefer, Fabian Hönl und Fabian Watzinger sind allesamt nicht dabei.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Mit Schalding erwartet uns ein starker Gegner, der die letzten Spiele gezeigt hat, dass er mit den Top-Mannschafter der Liga mithalten kann. Im Hinspiel haben wir eines unserer schlechtesten Spiele der Saison abgeliefert und verdient verloren. Es gilt den Schwung der letzten Wochen mitzunehmen und weiter zu punkten. Wenn wir das abrufen können, können wir zuhause bei Flutlicht die Punkte in Obernzell behalten."



Personalien: Jakob Schäfer, Hannes Rauscher, Leon Schiller, Fabian Pfeil und Markus Schramm werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.





Manuel Mikolaiczyk (Co-Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir wollen an die engagierte, kämpferische und taktisch disziplinierte Leistung aus dem Heimspiel gegen Deggendorf anknüpfen. Gleichzeitig möchten wir den Fokus wieder stärker auf unser Spiel mit dem Ball legen. Mit Obernzell spielen wir bei einem Gegner, der bislang eine solide Rückrunde spielt und vor heimischem Publikum alles in die Waagschale werfen wird."



Personalien: Neu auf der Ausfallliste sind Philipp Schwarzkopf und Basti Peter. Der stark dezimierte Kader wird wieder mit einigen U19-Kräften aufgefüllt. Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Mit Schalding erwartet uns ein starker Gegner, der die letzten Spiele gezeigt hat, dass er mit den Top-Mannschafter der Liga mithalten kann. Im Hinspiel haben wir eines unserer schlechtesten Spiele der Saison abgeliefert und verdient verloren. Es gilt den Schwung der letzten Wochen mitzunehmen und weiter zu punkten. Wenn wir das abrufen können, können wir zuhause bei Flutlicht die Punkte in Obernzell behalten."Personalien: Jakob Schäfer, Hannes Rauscher, Leon Schiller, Fabian Pfeil und Markus Schramm werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.Manuel Mikolaiczyk (Co-Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir wollen an die engagierte, kämpferische und taktisch disziplinierte Leistung aus dem Heimspiel gegen Deggendorf anknüpfen. Gleichzeitig möchten wir den Fokus wieder stärker auf unser Spiel mit dem Ball legen. Mit Obernzell spielen wir bei einem Gegner, der bislang eine solide Rückrunde spielt und vor heimischem Publikum alles in die Waagschale werfen wird."Personalien: Neu auf der Ausfallliste sind Philipp Schwarzkopf und Basti Peter. Der stark dezimierte Kader wird wieder mit einigen U19-Kräften aufgefüllt.

Heute, 18:30 Uhr SpVgg Niederalteich Niederalteic SV Hofkirchen Hofkirchen 18:30 live PUSH





Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Im Heimspiel gegen Hofkirchen geht es für beide Mannschaften um alles. Ich erwarte ein umkämpftes Spiel, in dem die Tagesform entscheidend sein wird. Wir sind hochmotiviert endlich wieder eine Sieg einzufahren und werden dafür alles investieren."



Personalien: Florian Memminger und Lukas Kaufmann können nicht mitwirken.





Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Nach dem wir am Samstag mit einem schwachen Spiel gegen Obernzell nicht den gewünschten Schritt nach vorne machen konnten, haben wir in Niederalteich die nächste Möglichkeit. Hierzu muss sich aber in Punkto Einstellung und Leistungsbereitschaft jeder einzelne Spieler um 100 Prozent steigern, da sonst auch in diesem Spiel nichts zu holen sein wird. Niederalteich hat momentan die gleichen Probleme wie wir, so dass Kleinigkeiten die Partie entscheiden werden."



Personalien: Adrian Weber, Arian Berisha und Sadik Thaqi sind nicht dabei.