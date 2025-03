Gipfeltreffen in Büchig

Nicht unbedingt mit dem Spiel, wohl aber mit dem Ergebnis war Jannik Specht beim 4:2 gegen Dürrenbüchig zufrieden: „Im Heimspiel gegen Dürrenbüchig gelang uns ein wichtiger Dreier. Durch den Chancenwucher insbesondere in Halbzeit eins machten wir uns das Leben selber unnötig schwer. Hier hätte das Spiel schon entschieden werden müssen.“ Schon steht das nächste Derby vor der Tür. Mehmet Duman blickt voraus: „Nun geht es gegen den nächsten Tabellennachbarn Bretten III. Der Gegner konnte ebenfalls das letzte Spiel gewinnen und wir erwarten ein umkämpftes Spiel am Donnerstag.“

Einen durchaus überraschenden Sieg fuhr der VfB Bretten III gegen Gondelsheim ein. Dabei bog die Elf von Tiago Alves ein 0:1 in einen knappen Sieg um. "Gegen Gondelsheim haben wir am Sonntag echt einen guten Tag gehabt, waren schnell im Spiel drin, haben die Zweikämpfe angenommen und gut Fußball gespielt. Der Gegner war allerdings auch nicht schlechter, in der ersten Halbzeit vielleicht sogar etwas besser. So kann man sagen, dass das 1:1 zur Halbzeit durchaus glücklich war, dennoch nicht unverdient. Die zweite Halbzeit haben wir finde ich noch einmal eine Schippe drauf gelegt und wahrscheinlich für den Gegner nicht, aber für mich persönlich verdient 2:1 gewonnen. Man muss die Gesamtsituation bei uns sehen, bei uns haben vier bis fünf absolute Stammspieler gefehlt, dann das als dritte Mannschaft zu kompensieren, macht den Sieg gegen einen Aufstiegskandidaten noch schmackhafter und da kann ich nur den Hut ziehen vor meiner Mannschaft", verteilte Alves Lob an seine Schützlinge. Nun geht es gegen punktgleiche Bauerbacher. Mit einem weiteren Dreier würde Bretten III die Marke von 20 Punkten überspringen. "Jetzt geht es aber schon weiter, da dürfen wir keinen Meter weniger laufen, sonst blüht uns wieder die schlechte Leistung aus dem Hinspiel. Dass wir es besser können weiß ich, aber das müssen wir auf dem Platz zeigen", so Alves.

0:2 geschlagen wurde der FC Obergrombach beim Spitzenspiel in Gölshausen: „An diesem Spieltag hätte mehr drin sein können, letztendlich mussten wir uns aber mit einem 2:0 für den Spitzenreiter aus Gölshausen geschlagen geben. Direkt zu Beginn konnte der Gastgeber durch einen Eckball in der siebten Spielminute in Führung gehen und hatte das Spiel in der ersten halben Stunde größtenteils fest im Griff. Wir kamen dann zwar etwas besser ins Spiel, schafften es aber in der ersten Halbzeit nicht mehr, bis ins letzte Drittel des Gegners vorzudringen. In Durchgang zwei hatten wir zunächst dann wesentlich mehr Spielanteile und konnten uns auch einige gute Möglichkeiten herausspielen. Gerade als wir eigentlich gut am Drücken waren, konnte Gölshausen die Führung erneut durch eine Standardsituation weiter ausbauen. Das war für uns zu diesem Zeitpunkt natürlich ein herber Rückschlag. Gölshausen agierte daraufhin clever, verteidigte mit der nötigen Härte, um unseren Spielfluss frühestmöglich zu unterbinden und schaffte es dadurch, das Ergebnis über die Spielzeit zu bringen“, kommentierten Cedric Zimmermann und Sebastian Sabo die Niederlage.

Eine weitere soll gegen den anderen SVG der Liga nicht hinzukommen. „Am nächsten Wochenende wollen wir es zuhause gegen SV Gochsheim besser machen und nach der bitteren Niederlage den nächsten Dreier einfahren“, so die FCO-Trainer.

Früh führte der SV Gochsheim gegen Münzesheim und durfte lange vom Sieg träumen. Gut zehn Minuten vor Schluss musste die Elf von Andreas Bauer dann doch noch den Ausgleich hinnehmen, so dass ein Punkt in Gochsheim blieb.

Weiter geht es für die Kraichtaler in Obergrombach. Will man über die 20 Punkte kommen, muss ein Sieg eingefahren werden.

PROGNOSE:

Obergrombach geht als Favorit in die Partie.