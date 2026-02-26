 2026-02-20T12:29:42.904Z

Gipfeltreffen in Bottrop, Verfolgerduell in Scherpenberg

Landesliga, Gruppe 2: Der ESC Rellinghausen kann den Rückstand auf Tabellenführer VfB Bottrop aus eigener Kraft verkürzen, es kommt zum Treffen der beiden Spitzenteams. Im Rückspiegel lauern weiterhin der SV Scherpenberg und SV Budberg. Der SVS hat aber auch selbst ein richtig hartes Brett vor der Nase.

Budberg lädt zum Spitzenspiel.
Budberg lädt zum Spitzenspiel. – Foto: Cindy Jahn

Es treffen sich Platz eins und zwei. Die beste Offensive des Tabellenführer VfB Bottrop (64 Tore) misst sich mit stärksten Defensive von Verfolger ESC Rellinghausen (18 Gegentreffer). Die erstmalige Niederlage des VfB am vergangenen Spieltag macht die tabellarische Konstellation umso interessanter. Gewinnt Rellinghausen, ist der Meisterkampf wieder komplett offen. Denn direkt dahinter folgen auch noch mindestens zwei ganz heiße Anwärter. Der SV Scherpenberg ließ zuletzt zwar etwas nach ganz oben abreißen, kann sich mit einem Erfolg gegen die DJK BW Mintard wieder in Position begeben. Doch auch Mintard darf sich noch Chancen nach ganz oben ausrechnen. Dem Team von Marco Guglielmi fehlen nur neun Zähler auf die Tabellenspitze. Die derzeit heißeste Mannschaft ist jedoch die des SV Budberg. Der Viertplatzierte der vergangenen beiden Jahren gab noch gar keinen Punkt im neuen Jahr ab und könnte nun auch einen wichtigen Sprung im Tableau leisten.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:15

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
16:00

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
06.03.26 ESC Rellinghausen - PSV Wesel
08.03.26 SG Essen-Schönebeck - Rhenania Bottrop
08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Lintfort
08.03.26 Viktoria Goch - FC Kray
08.03.26 SV Budberg - Mülheimer FC 97
08.03.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SC Werden-Heidhausen
08.03.26 DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
08.03.26 VfB Speldorf - VfB Bottrop

23. Spieltag
13.03.26 Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
13.03.26 SV Scherpenberg - Viktoria Goch
14.03.26 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07
15.03.26 PSV Wesel - VfB Speldorf
15.03.26 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen
15.03.26 FC Kray - SV Budberg
15.03.26 VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck
15.03.26 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

