Gipfeltreffen in Bottrop, Verfolgerduell in Scherpenberg

Es treffen sich Platz eins und zwei. Die beste Offensive des Tabellenführer VfB Bottrop (64 Tore) misst sich mit stärksten Defensive von Verfolger ESC Rellinghausen (18 Gegentreffer). Die erstmalige Niederlage des VfB am vergangenen Spieltag macht die tabellarische Konstellation umso interessanter. Gewinnt Rellinghausen, ist der Meisterkampf wieder komplett offen. Denn direkt dahinter folgen auch noch mindestens zwei ganz heiße Anwärter. Der SV Scherpenberg ließ zuletzt zwar etwas nach ganz oben abreißen, kann sich mit einem Erfolg gegen die DJK BW Mintard wieder in Position begeben. Doch auch Mintard darf sich noch Chancen nach ganz oben ausrechnen. Dem Team von Marco Guglielmi fehlen nur neun Zähler auf die Tabellenspitze. Die derzeit heißeste Mannschaft ist jedoch die des SV Budberg. Der Viertplatzierte der vergangenen beiden Jahren gab noch gar keinen Punkt im neuen Jahr ab und könnte nun auch einen wichtigen Sprung im Tableau leisten.
22. Spieltag
06.03.26 ESC Rellinghausen - PSV Wesel
08.03.26 SG Essen-Schönebeck - Rhenania Bottrop
08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Lintfort
08.03.26 Viktoria Goch - FC Kray
08.03.26 SV Budberg - Mülheimer FC 97
08.03.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SC Werden-Heidhausen
08.03.26 DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
08.03.26 VfB Speldorf - VfB Bottrop
23. Spieltag
13.03.26 Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
13.03.26 SV Scherpenberg - Viktoria Goch
14.03.26 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07
15.03.26 PSV Wesel - VfB Speldorf
15.03.26 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen
15.03.26 FC Kray - SV Budberg
15.03.26 VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck
15.03.26 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: