Gipfeltreffen in Bottrop, Verfolgerduell in Scherpenberg

Budberg lädt zum Spitzenspiel. – Foto: Cindy Jahn

Es treffen sich Platz eins und zwei. Die beste Offensive des Tabellenführer VfB Bottrop (64 Tore) misst sich mit stärksten Defensive von Verfolger ESC Rellinghausen (18 Gegentreffer). Die erstmalige Niederlage des VfB am vergangenen Spieltag macht die tabellarische Konstellation umso interessanter. Gewinnt Rellinghausen, ist der Meisterkampf wieder komplett offen. Denn direkt dahinter folgen auch noch mindestens zwei ganz heiße Anwärter. Der SV Scherpenberg ließ zuletzt zwar etwas nach ganz oben abreißen, kann sich mit einem Erfolg gegen die DJK BW Mintard wieder in Position begeben. Doch auch Mintard darf sich noch Chancen nach ganz oben ausrechnen. Dem Team von Marco Guglielmi fehlen nur neun Zähler auf die Tabellenspitze. Die derzeit heißeste Mannschaft ist jedoch die des SV Budberg. Der Viertplatzierte der vergangenen beiden Jahren gab noch gar keinen Punkt im neuen Jahr ab und könnte nun auch einen wichtigen Sprung im Tableau leisten.