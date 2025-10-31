Gipfeltreffen in Bonn - Spannung im Keller

Der achte Spieltag der U19-Mittelrheinliga hält einiges an Spannung bereit: Während Tabellenführer Bonner SC und Verfolger Fortuna Köln im Topspiel um die Spitze kämpfen, geht es für Teams wie Deutz 05, Rheinsüd oder Vichttal bereits um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Auch im Duell zwischen Hennef und Düren stehen die Zeichen auf ein enges Kräftemessen zweier ambitionierter Mannschaften.

Am kommenden Spieltag steht in der U19-Mittelrheinliga ein echter Kracher an: Tabellenführer Bonner SC empfängt Verfolger Fortuna Köln – beide Mannschaften sind mit 16 Punkten punktgleich und gehen mit großem Selbstvertrauen in das Topspiel. „Wir freuen uns, dass wir in dieser Konstellation gegen den Tabellenführer der Liga spielen“, sagt Fortuna-Trainer Timo Westendorf. „Bonn ist eine richtig gute Truppe mit hoher individueller Qualität. Es wird ein absolutes Spitzenspiel, zu dem wir beitragen wollen.“ Während Bonn mit dem Heimvorteil in die Partie geht, könnte die Fortuna mit einem Sieg selbst die Tabellenführung übernehmen – Spannung ist also garantiert.

Verfolger FC Hennef 05 empfängt als Tabellendritter den 1. FC Düren. Düren steht mit neun Punkten auf Rang fünf und könnte mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Topgruppe wiederherstellen. Hennef-Coach Mutlu Demir fordert von seinem Team eine klare Reaktion: „Wir haben das Unentschieden von letzter Woche gegen Rheinsüd kritisch analysiert und wissen, dass wir in allen Belangen zulegen müssen – vom Zweikampfverhalten über den Spielaufbau bis hin zur Chancenverwertung. Wenn wir das schaffen, bin ich optimistisch, dass wir die drei Punkte zu Hause behalten.“

In Erftstadt will Aufsteiger SC Germania Erftstadt-Lechenich nach der jüngsten Niederlage wieder ein positives Ergebnis einfahren. Gegner ist der TuS Königsdorf, der mit acht Punkten auf Rang acht steht und bei einem Sieg vorbeiziehen könnte. Erftstadt-Trainer Dustin Esser blickt dennoch kämpferisch auf die Partie: „Für uns geht es im November jetzt noch einmal richtig los – und wir brennen darauf, die vermeintlich klaren Favoriten zu ärgern. Mit Königsdorf kommt eine körperlich und spielerisch starke Mannschaft, aber wir werden alles geben, um auch nach dem Spiel noch vor ihnen zu stehen.“

Im Kölner Derby stehen sich der SV Deutz 05 und der FC Rheinsüd Köln gegenüber. Beide Teams kämpfen im Tabellenkeller um wichtige Punkte. Deutz steht mit vier Zählern auf Rang zwölf, Rheinsüd mit sechs Punkten einen Platz davor. Deutz-Trainer Mehmet Isik fordert von seiner Elf volle Entschlossenheit: „Solange wir in der aktuellen Tabellenregion stehen, wird uns nichts von selbst gelingen. Wir müssen von der ersten Minute an voll konzentriert auftreten und nur als geschlossene Mannschaft können wir im Derby erfolgreich sein.“ Auf der Gegenseite sieht Rheinsüd-Coach Carsten Kerkhoff seine Offensive in Form: „Wir wollen an unsere Leistung aus dem Hennef-Spiel anknüpfen und unsere drei Spitzen oft in Abschlusssituationen bringen. Im Pokal unter der Woche haben unsere Stürmer Selbstvertrauen getankt – das wollen wir mitnehmen.“

So., 02.11.2025, 18:30 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd 18:30

Auch für den FC Pesch geht es um wichtige Punkte. Der Vorletzte empfängt mit dem SV Eilendorf ein Team aus dem oberen Tabellendrittel. Nach zuletzt wechselhaften Auftritten wollen die Kölner kompakter auftreten. Trainer Yavuz Günay weiß, was seine Mannschaft erwartet: „Ich erwarte mit Eilendorf einen Gegner, der ebenso stark ist wie Fortuna. Wir wollen diesmal besser stehen und unsere Fehlerquote minimieren." So., 02.11.2025, 11:00 Uhr FC Pesch Pesch SV Eilendorf SV Eilendorf 11:00 Im Tabellenkeller empfängt der SV Bergisch Gladbach 09 das Schlusslicht VFL Vichttal. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Duell – Vichttal könnte mit einem Sieg punktgleich ziehen, während Bergisch Gladbach sich etwas Luft verschaffen möchte. So., 02.11.2025, 11:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 Berg. Gl. 09 VfL Vichttal VfL Vichttal 11:00

Zwischen den Sportfreunden Troisdorf und dem FC Hürth dürfte es ein enges Duell werden. Beide Teams trennen in der Tabelle nur ein Punkt, die Partie könnte das Mittelfeld kräftig durcheinanderwirbeln.

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf FC Hürth FC Hürth 13:00