Gipfeltreffen in Babelsberg: Bleibt der Titelkampf spannend?

– Foto: FussballimFKHavelland

In der brandenburgischen Landesklasse West steht am kommenden Samstag der 21. Spieltag im Zeichen wegweisender Entscheidungen. Während an der Tabellenspitze die direkten Duelle der Aufstiegsaspiranten für eine Neuausrichtung des Tableaus sorgen könnten, geht es für die Vereine im Tabellenkeller um die Sicherung der sportlichen Existenz. Die Liga blickt auf einen Spieltag, der sowohl an der Spitze als auch im Abstiegskampf die Weichen für die Schlussphase der Saison stellen wird.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 14:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock SG Michendorf Michendorf 14:00 PUSH

Zum Auftakt des Spieltags trifft der Tabellenvorletzte aus Wittstock auf die SG Michendorf. Mit 15 Punkten steht Wittstock unter erheblichem Druck, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren. Michendorf rangiert mit 18 Punkten auf Platz 13 und möchte den Vorsprung auf die Abstiegsränge ausbauen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Michendorf, das sich damals souverän mit 4:1 durchsetzte.

Morgen, 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg FC Borussia Brandenburg Borussia Bra 14:00 live PUSH

Die Einheit aus Perleberg empfängt als Tabellenzehnter (21 Punkte) den Sechsten aus Brandenburg. Die Gäste reisen mit 32 Zählern an und haben das Ziel, ihre Position im oberen Drittel zu festigen. Für Perleberg geht es darum, sich weiter von der Gefahrenzone zu distanzieren. Im ersten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit behielt Borussia Brandenburg mit einem 2:0-Erfolg die Oberhand.

Morgen, 15:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg 15:00 PUSH

In Babelsberg gastiert der Tabellenfünfte Schenkenberg (36 Punkte) bei der Reserve des SVB 03. Die Hausherren belegen mit 18 Punkten den 14. Rang und benötigen dringend Punkte gegen den Abstieg. Schenkenberg hingegen möchte den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 3:0-Sieg für Schenkenberg, was die Favoritenrolle der Gäste unterstreicht.

Im absoluten Spitzenspiel der Landesklasse West empfängt der Tabellenführer den direkten Verfolger. Babelsberg 74 führt das Tableau mit 43 Punkten an, Brieselang folgt mit lediglich einem Zähler Rückstand auf Platz zwei. Die Brisanz der Partie wird durch das Hinspiel verstärkt, in dem Brieselang mit einem 3:1-Sieg die einzige nennenswerte Schwächephase des Spitzenreiters ausnutzte. Ein Heimsieg würde den Babelsbergern ein wichtiges Polster verschaffen.

Parallel zum Gipfeltreffen in Babelsberg duellieren sich der Vierte und der Dritte der Tabelle. Pankow (37 Punkte) benötigt einen Erfolg, um im Aufstiegsrennen zu verbleiben. Nauen steht mit 42 Punkten punktgleich mit Brieselang auf Rang drei und könnte bei einem eigenen Sieg von einem Unentschieden im Parallelspiel profitieren. Nauen geht mit dem Selbstvertrauen des 2:0-Hinspielsieges in diese wichtige Begegnung.

Der Tabellenachte aus Golm (29 Punkte) trifft auf den Tabölften aus Falkensee (21 Punkte). Golm hat sich im Mittelfeld stabilisiert, während Falkensee jeden Punkt braucht, um den Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger zu wahren. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte Golm beflügeln: Dort siegte man in Falkensee deutlich mit 5:1.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz Premnitz Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 15:00 PUSH

Das Tabellenschlusslicht aus Premnitz (11 Punkte) empfängt den Neunten aus Pritzwalk (25 Punkte). Trotz der prekären Tabellensituation der Hausherren macht das Hinspiel Mut: Premnitz feierte dort in einer torreichen Partie einen 4:3-Erfolg. Für Premnitz ist dieses Heimspiel eine der letzten Möglichkeiten, um eine Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt zu starten.