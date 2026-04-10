 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Gipfeltreffen in Babelsberg: Bleibt der Titelkampf spannend?

Landesklasse West: FSV Babelsberg 74 fordert Brieselang heraus, während Nauen und Pankow auf Patzer lauern.

von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FussballimFKHavelland

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ZF BKK
LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

In der brandenburgischen Landesklasse West steht am kommenden Samstag der 21. Spieltag im Zeichen wegweisender Entscheidungen. Während an der Tabellenspitze die direkten Duelle der Aufstiegsaspiranten für eine Neuausrichtung des Tableaus sorgen könnten, geht es für die Vereine im Tabellenkeller um die Sicherung der sportlichen Existenz. Die Liga blickt auf einen Spieltag, der sowohl an der Spitze als auch im Abstiegskampf die Weichen für die Schlussphase der Saison stellen wird.

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Morgen, 14:00 Uhr
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
14:00

Zum Auftakt des Spieltags trifft der Tabellenvorletzte aus Wittstock auf die SG Michendorf. Mit 15 Punkten steht Wittstock unter erheblichem Druck, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren. Michendorf rangiert mit 18 Punkten auf Platz 13 und möchte den Vorsprung auf die Abstiegsränge ausbauen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Michendorf, das sich damals souverän mit 4:1 durchsetzte.

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
14:00live

Die Einheit aus Perleberg empfängt als Tabellenzehnter (21 Punkte) den Sechsten aus Brandenburg. Die Gäste reisen mit 32 Zählern an und haben das Ziel, ihre Position im oberen Drittel zu festigen. Für Perleberg geht es darum, sich weiter von der Gefahrenzone zu distanzieren. Im ersten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit behielt Borussia Brandenburg mit einem 2:0-Erfolg die Oberhand.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
15:00

In Babelsberg gastiert der Tabellenfünfte Schenkenberg (36 Punkte) bei der Reserve des SVB 03. Die Hausherren belegen mit 18 Punkten den 14. Rang und benötigen dringend Punkte gegen den Abstieg. Schenkenberg hingegen möchte den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 3:0-Sieg für Schenkenberg, was die Favoritenrolle der Gäste unterstreicht.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
15:00

Im absoluten Spitzenspiel der Landesklasse West empfängt der Tabellenführer den direkten Verfolger. Babelsberg 74 führt das Tableau mit 43 Punkten an, Brieselang folgt mit lediglich einem Zähler Rückstand auf Platz zwei. Die Brisanz der Partie wird durch das Hinspiel verstärkt, in dem Brieselang mit einem 3:1-Sieg die einzige nennenswerte Schwächephase des Spitzenreiters ausnutzte. Ein Heimsieg würde den Babelsbergern ein wichtiges Polster verschaffen.

Morgen, 15:00 Uhr
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
15:00

Parallel zum Gipfeltreffen in Babelsberg duellieren sich der Vierte und der Dritte der Tabelle. Pankow (37 Punkte) benötigt einen Erfolg, um im Aufstiegsrennen zu verbleiben. Nauen steht mit 42 Punkten punktgleich mit Brieselang auf Rang drei und könnte bei einem eigenen Sieg von einem Unentschieden im Parallelspiel profitieren. Nauen geht mit dem Selbstvertrauen des 2:0-Hinspielsieges in diese wichtige Begegnung.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
15:00

Der Tabellenachte aus Golm (29 Punkte) trifft auf den Tabölften aus Falkensee (21 Punkte). Golm hat sich im Mittelfeld stabilisiert, während Falkensee jeden Punkt braucht, um den Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger zu wahren. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte Golm beflügeln: Dort siegte man in Falkensee deutlich mit 5:1.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
15:00

Das Tabellenschlusslicht aus Premnitz (11 Punkte) empfängt den Neunten aus Pritzwalk (25 Punkte). Trotz der prekären Tabellensituation der Hausherren macht das Hinspiel Mut: Premnitz feierte dort in einer torreichen Partie einen 4:3-Erfolg. Für Premnitz ist dieses Heimspiel eine der letzten Möglichkeiten, um eine Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt zu starten.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
15:00

Saarmund (Platz 12, 19 Punkte) empfängt den Tabellensiebten aus Wittenberge (30 Punkte). Die Gastgeber stehen nur knapp über den Abstiegsrängen und benötigen Stabilität, um nicht weiter abzurutschen. Das Hinspiel in Wittenberge war von taktischer Vorsicht geprägt und endete mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Beiden Teams mangelt es aktuell an Fehlertoleranz, um ihre saisonalen Ziele nicht zu gefährden.

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