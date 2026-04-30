– Foto: Hubert Lammers

Am Sonntag steht der 30. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems vollständig im Zeichen eines gebündelten Fußballnachmittags. Sämtliche Partien werden zeitgleich ausgetragen – Spannung ist dabei sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt garantiert. Der Blick auf die Tabelle und die Resultate des 29. Spieltags zeigt, wie eng viele Konstellationen vor dem Saisonendspurt geworden sind.

Visbek (16., 17 Punkte) kam gegen Höltinghausen nicht über ein 1:1 hinaus und steht weiter tief im Tabellenkeller. Die Defensive mit 69 Gegentoren gehört zu den anfälligsten der Liga. Amasya Lohne (14., 24 Punkte) setzte mit dem 3:2 gegen Bethen ein wichtiges Zeichen und verschaffte sich etwas Luft. Mit einem weiteren Erfolg könnte der Abstand zur Abstiegszone vergrößert werden.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Bethen SV Bethen SV Molbergen SV Molbergen 15:00 PUSH

Bethen (12., 28 Punkte) musste sich in Lohne mit 2:3 geschlagen geben und verpasste es, sich weiter vom Tabellenkeller zu lösen. Molbergen (13., 28 Punkte) unterlag Goldenstedt mit 1:3 und steckt punktgleich im direkten Vergleich mit Bethen. Beide Teams trennt nur das Torverhältnis – entsprechend richtungsweisend ist dieses Duell.

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr SV Thüle SV Thüle TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia 14:00 PUSH

Thüle (3., 50 Punkte) musste sich zuletzt mit einem 2:2 bei Hansa Friesoythe begnügen und verlor im Rennen um Rang zwei weiter an Boden. Mit 68 erzielten Treffern bleibt die Offensive allerdings eines der Prunkstücke der Liga. Goldenstedt (17., 14 Punkte) feierte beim 3:1 gegen Molbergen einen seltenen Erfolg, bleibt aber abgeschlagen am Tabellenende. Für die Gäste zählt jeder Punkt im Abstiegskampf.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe SV Hansa SV Holdorf SV Holdorf 15:00 PUSH

Friesoythe (6., 43 Punkte) zeigte beim 2:2 gegen Thüle Moral und behauptet sich im oberen Mittelfeld. Mit 54:35 Toren stellt Hansa eine stabile Bilanz. Holdorf (8., 37 Punkte) unterlag Lutten knapp mit 2:3 und rangiert im gesicherten Mittelfeld. Für beide Mannschaften geht es darum, die Saison im oberen Drittel zu stabilisieren.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr GW Brockdorf GW Brockdorf TuS Lutten TuS Lutten 15:00 PUSH

Brockdorf (11., 28 Punkte) überraschte mit einem 2:1-Erfolg in Osterfeine und sammelte wichtige Zähler. Lutten (4., 50 Punkte) gewann spektakulär 3:2 gegen Holdorf und bleibt punktgleich mit Thüle in Schlagdistanz zur Spitze. Mit 50 Punkten ist für die Gäste nach oben noch alles möglich. Brockdorf hingegen braucht weitere Punkte, um nicht noch einmal hineingezogen zu werden.

Petersdorf (15., 21 Punkte) kassierte beim 0:7 in Damme einen herben Rückschlag und bleibt defensiv anfällig. Osterfeine (7., 42 Punkte) musste sich Brockdorf mit 1:2 geschlagen geben und verpasste einen weiteren Schritt Richtung Top fünf. Für Petersdorf zählt im Abstiegskampf jeder Zähler, während Osterfeine die stabile Saisonbilanz festigen möchte.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Lastrup FC Lastrup RW Damme RW Damme 15:00 PUSH

Lastrup (9., 34 Punkte) unterlag Tabellenführer Oythe mit 2:5 und offenbarte defensive Probleme. Damme (5., 44 Punkte) setzte mit dem 7:0 gegen Petersdorf ein deutliches Ausrufezeichen und stellte seine Offensivkraft (69 Tore) eindrucksvoll unter Beweis. Für Damme geht es um die Absicherung des fünften Platzes – mit Blick nach oben.