Gipfeltreffen im Oststadion – Spannung im Abstiegskampf

Am 22. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 steht das Duell zwischen Spitzenreiter Eintracht Verlautenheide und Verfolger Sportfreunde Düren im Mittelpunkt. Während beide Teams um die Tabellenführung kämpfen, geht es am Tabellenende für Erftstadt und Erkelenz um die letzte Chance. Auch im Mittelfeld versprechen die Paarungen Spannung, denn viele Teams wollen die letzte Phase der Saison mit einem Erfolgserlebnis einläuten.

Das absolute Spitzenspiel des Spieltags steigt im Dürener Oststadion: Der Tabellenzweite Sportfreunde Düren empfängt den punktgleichen Spitzenreiter aus Verlautenheide. Für SFD-Coach Marcel Demircan ist es ein Highlight, das vor wenigen Wochen noch undenkbar schien: „Die Stimmung war am Boden – jetzt geht es plötzlich um Platz eins.“ Trotz massiver Personalsorgen will Düren endlich ein Topspiel für sich entscheiden. Verlautenheides Trainer Dennis Buchholz erwartet „ein torreiches Spiel auf Augenhöhe“, in dem sein Team Wiedergutmachung für die 3:4-Hinspielniederlage betreiben will. „Unsere letzten Spiele hätten wir aufgrund der Spielanteile gewinnen müssen – jetzt müssen wir liefern.“

So., 27.04.2025, 14:00 Uhr DJK Rasensport Brand DJK RS Brand SV Rott SV Rott 14:00 PUSH

Brand will seine starke Heimbilanz weiter ausbauen und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Rott reist mit dem Selbstvertrauen des Sieges über den Spitzenreiter an und könnte mit einem weiteren Erfolg an das Mittelfeld heranrücken. Beide Teams trennt derzeit nur neun Punkte.

So., 27.04.2025, 15:30 Uhr Germania Teveren Teveren SV Kurdistan Düren Kurdistan 15:30 live PUSH