Gipfeltreffen im Oberhaus: Heizt Dessau den Titelkampf wieder ein?

– Foto: Sophie Lisker

Der 23. Spieltag in der Verbandsliga steht ganz im Zeichen des Gipfeltreffens. Heizt der SV Dessau 05 dem Titelrennen noch einmal ein? Dafür müsste der Elf von Dimitrios Mitsis allerdings etwas gelingen, was in den vergangenen Jahren nie gelang. Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes.

Nach der jüngsten Niederlage beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen (0:1) ist der BSV Halle-Ammendorf am Freitagabend wieder daheim gefordert. Dann gastiert der SC Bernburg im Stadion der Waggonbauer.

Ein weiteres "Endspiel" im Abstiegskampf hat die SG Rot-Weiß Thalheim am Freitag vor der Brust. Zu Hause gegen den SV Blau-Weiß Dölau müssen schon fast Punkte her, um angesichts von 14 Zählern Rückstand auf das rettende Ufer überhaupt noch auf den Klassenerhalt hoffen zu dürfen.

Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien hat der SV Fortuna Magdeburg allmählich Fahrt im neuen Jahr aufgenommen. Legen die Fortunen am Sonnabend nach? Dann geht es zum SV Eintracht Emseloh, der zuletzt selbst wieder mit dem Punkten angefangen hat.

Nach neun Spielen ohne Niederlage ist die Serie des FSV Barleben jüngst in Westerhausen gerissen (0:2). Kehrt das Team von Christoph Grabinski und Max Schönijahn am Samstag in die Erfolgsspur zurück? Es geht daheim gegen den VfB Sangerhausen, der zuletzt dreimal in Folge verlor.

Morgen, 14:00 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 SSC Weißenfels SSC Weißenfels 14:00 live PUSH

Gipfeltreffen im Schillerpark! Der zweitplatzierte SV Dessau 05 empfängt am Sonnabend den Tabellenführer SSC Weißenfels. Über dem Duell steht die große Frage: Heizen die Nulffünfer dem Titelrennen noch einmal ein? Mit einem Heimsieg würde der Rückstand auf den SSC vorerst nur noch fünf Punkte betragen. In den bisherigen elf Verbandsliga-Aufeinandertreffen konnten die Dessauer jedoch kein einziges Mal gewinnen: zwei Remis und neun Weißenfelser Siege - so auch ein 1:0 in der Hinrunde - stehen zu Buche.

Viel mehr Strecke geht in der Verbandsliga kaum: Der SV Blau-Weiß Zorbau ist am Wochenende beim SSV Havelwinkel Warnau zu Gast. Mehr als 205 Kilometer müssen die Zorbauer für ihr erstes Gastspiel im Havelwinkel zurücklegen. Im Hinspiel trennten sich die Teams im Nord-Süd-Duell mit einem torlosen Remis.

Morgen, 15:00 Uhr Haldensleber SC Haldensleben SV 1890 Westerhausen Westerhausen 15:00 PUSH

Der SV Westerhausen hat sich im neuen Jahr aus dem Tabellenkeller befreit und die Abstiegsplätze hinter sich zurückgelassen. Am Sonnabend könnte die Wolfsberg-Elf wieder Boden im Tableau gutmachen. Mit einem Auswärtssieg in der Börde würde das Team von Garrit Golombek den Haldensleber SC überholen.

Zum einziges Sonntagsspiel in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse begrüßt der VfB Merseburg den 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Bekommen die Zuschauer dieses Mal Treffer zu sehen? In der Hinrunde endete das Aufeinandertreffen torlos.