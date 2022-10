Gipfeltreffen im Heeslinger Waldstadion Spitzenreiter Lupo Martin Wolgsburg gastiert beim Heeslinger SC

Dass die Gäste aus der VW-Metropole ganz oben in der Tabelle rangieren, kommt für das Heeslinger Trainerduo nicht von ungefähr. „Ich habe Lupo Martini bereits in der letzten Saison viel weiter oben in der Tabelle gesehen“, sagt HSC-Coach Lars Uder vor der Partie.

Sebastian Sautner ergänzt: „Lupo hat so ziemlich alles, was eine Spitzenmannschaft ausmacht. Jeder einzelne Spieler hat sehr viel Qualität, als Mannschaft sind sie ungemein variabel und spielstark. Zudem können sie ihr Spielsystem jederzeit ändern und sind von daher nur unglaublich schwer auszurechnen“, so der Co-Trainer des HSC, dessen Team nach der durchwachsenen Vorstellung in Celle auf Wiedergutmachung brennt und vor heimischer Kulisse richtig Gas geben will.

Heeslingen setzt auf Sieg vor heimischer Kulisse

„Wir müssen gegen Wolfsburg schon einen richtig guten Tag erwischen, wenn wir als Sieger vom Platz gehen wollen. Andererseits spielen wir im eigenen Stadion. Deshalb setzen wir voll auf Sieg. Schließlich werden wir alles daran setzen, dass unsere Zuschauer einen sehenswerten und aus unserer Sicht erfolgreichen Fußballnachmittag erleben“, so Sautner weiter.