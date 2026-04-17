Gipfeltreffen im Filstal: Showdown um die Meisterschaft Bezirksliga Neckar/Fils: Showdown an der Tabellenspitze und Abstiegsangst im Tabellenkeller. von LS · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader

In der Bezirksliga Neckar/Fils steht am kommenden 23. Spieltag alles im Zeichen des Gipfeltreffens. Während die gesamte Liga auf das Duell zwischen dem Tabellenführer und seinem direkten Verfolger blickt, verschärft sich auch die Lage im Tabellenkeller. Für die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte geht es um entscheidende Punkte für den Klassenerhalt, wobei besonders die direkten Duelle für eine Vorentscheidung sorgen könnten.

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Im Tabellenkeller empfängt der Tabellenzehnte Türkspor Nürtingen den FV Plochingen. Nürtingen steht mit 25 Punkten derzeit im unteren Mittelfeld, während Plochingen mit 18 Zählern auf dem 14. Platz rangiert und damit jeden Punkt gegen den Abstieg benötigt. Im Hinspiel behielt Plochingen mit einem 2:0 die Oberhand. Für die Gäste ist eine Wiederholung dieses Erfolgs essenziell, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.

Der 1. FC Donzdorf belegt mit 42 Punkten den dritten Tabellenplatz und reist als Favorit zum 1. FC Frickenhausen. Die Gastgeber kämpfen mit 25 Punkten auf Rang 12 um den Verbleib in der Liga. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden, was zeigt, dass Frickenhausen gegen Top-Teams bestehen kann. Donzdorf hingegen muss gewinnen, um den dritten Platz zu festigen, auch wenn der Rückstand auf das Spitzenduo bereits beträchtlich ist.

Das absolute Topspiel des Spieltags findet in Ebersbach statt. Der Tabellenzweite (53 Punkte) fordert den Spitzenreiter aus Heiningen (55 Punkte) heraus. Es ist das Duell der beiden dominierenden Mannschaften der Liga. Heiningen geht mit dem psychologischen Vorteil des deutlichen 5:0-Sieges aus dem Hinspiel in die Partie und verfügt zudem über eine überragende Tordifferenz von plus 78. Ebersbach hat jedoch die Chance, mit einem Heimsieg die Tabellenführung zu übernehmen.

Der VfL Kirchheim empfängt als Tabellensechster (38 Punkte) das abgeschlagene Schlusslicht aus Geislingen. Die Reserve des SC Geislingen steht mit lediglich sechs Punkten am Ende der Tabelle und hat eine Tordifferenz von minus 72. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Kirchheim, das sich mit 4:1 durchsetzte. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg für den VfL wäre in dieser Konstellation eine Überraschung.

Ein direktes Verfolgerduell findet in Weilheim statt. Der Tabellenfünfte Weilheim (39 Punkte) trifft auf den Tabellenvierten aus Esslingen (40 Punkte). Nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften im Kampf um die vorderen Plätze. Das Hinspiel entschied Esslingen mit 2:0 für sich. Für Weilheim bietet sich vor heimischer Kulisse die Gelegenheit, an Esslingen vorbeizuziehen und den vierten Platz zu übernehmen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Berkheim TSV Berkheim TSV Jesingen TSV Jesingen 15:00 PUSH

In Berkheim kommt es zu einem richtungsweisenden Spiel im Abstiegskampf. Der TSV Berkheim belegt mit 22 Punkten den 13. Platz, während der TSV Jesingen mit 18 Punkten auf Rang 15 steht. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um den Druck auf die Konkurrenz zu erhöhen. Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten mit einem 1:1-Remis, was die sportliche Augenhöhe in diesem Kellerduell unterstreicht.

Im Mittelfeld der Tabelle empfängt der Tabellenachte aus Denkendorf (32 Punkte) den Tabellenelften Oberboihingen (25 Punkte). Beide Mannschaften konnten sich zuletzt etwas Luft verschaffen, sind aber noch nicht vollständig gesichert. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Ein Sieg würde für beide Teams bedeuten, die Saison endgültig im ruhigen Fahrwasser fortsetzen zu können.

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau Faurndau TSG Salach TSG Salach 15:30 PUSH