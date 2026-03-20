Gipfeltreffen im Filstal: Heiningen gastiert beim Verfolger Donzdorf

– Foto: Hartmut Mader

In der Bezirksliga Neckar/Fils rückt die Entscheidung um die Meisterschaft und den Klassenerhalt am kommenden 20. Spieltag immer näher. Während das Führungsduo unter enormem Druck steht, seine Position zu verteidigen, kämpfen die Mannschaften im Tabellenkeller um jeden Zentimeter Boden. Die anstehenden Partien sind geprägt von sportlicher Brisanz und der Hoffnung, die Ergebnisse aus der Hinrunde zu bestätigen oder zu korrigieren.

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Am Tabellenende ist die Situation für die Reserve des SC Geislingen bei lediglich 5 Punkten und einer Tordifferenz von minus 70 prekär. Mit dem TSV Berkheim empfängt das Schlusslicht einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, der mit 17 Punkten auf Rang 14 rangiert. Berkheim konnte das Hinspiel souverän mit 3:0 für sich entscheiden und wird versuchen, diesen Erfolg zu wiederholen, um den Anschluss an das rettende Ufer zu wahren.

Das absolute Topspiel des Spieltags findet in Donzdorf statt. Der Tabellendritte (41 Punkte) fordert den Spitzenreiter aus Heiningen heraus, der mit 46 Punkten und einer beeindruckenden Offensive von 90 erzielten Toren die Liga anführt. Heiningen brennt auf Revanche für die einzige Saisonniederlage im Hinspiel, als Donzdorf mit einem 3:1-Sieg die Punkte entführte. Für die Gastgeber ist es die Chance, den Rückstand auf die Spitze auf zwei Zähler zu verkürzen.

Der punktgleiche Tabellenzweite SV Ebersbach (46 Punkte) muss beim FV Plochingen antreten. Während Ebersbach den Druck auf Heiningen hochhalten will, benötigt Plochingen auf Tabellenplatz 13 (17 Punkte) jeden Zähler gegen den Abstieg. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Ebersbach mühsam mit 1:0 für sich entschied. Plochingen hat in diesem Heimspiel die Möglichkeit, dem Favoriten erneut das Leben schwer zu machen.

Der VfL Kirchheim belegt mit 37 Punkten den vierten Tabellenplatz und möchte seine theoretischen Aufstiegschancen wahren. Gegner Oberboihingen steht mit 23 Punkten auf Rang 11 im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel bot viel Unterhaltung und endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Kirchheimer. Oberboihingen wird versuchen, vor heimischer Kulisse stabiler zu stehen als in der ersten Begegnung.

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr TSG Salach TSG Salach Türkspor Nürtingen 73 Türkspor 15:30 PUSH

Im Mittelfeldduell empfängt die TSG Salach (Platz 9, 25 Punkte) den Zwölften Türkspor Nürtingen (20 Punkte). Die Gäste haben aus dem Hinspiel noch einiges wiedergutzumachen, als sie auf eigenem Platz mit 2:7 gegen Salach untergingen. Für beide Teams geht es darum, mit einem Sieg den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern und sich im Tableau zu festigen.

Der Tabellenfünfte aus Weilheim (35 Punkte) gastiert beim FV Vorwärts Faurndau, der mit 28 Punkten auf Rang 8 liegt. Im Hinspiel lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, den Faurndau knapp mit 4:3 für sich entscheiden konnte. Weilheim wird bestrebt sein, dieses Mal defensiv kompakter zu stehen, um den fünften Tabellenplatz zu verteidigen.

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr TSV Jesingen TSV Jesingen TSV Denkendorf Denkendorf 15:30 PUSH

Für den TSV Jesingen (Platz 15, 12 Punkte) wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Gegen den Tabellensiebten aus Denkendorf (28 Punkte) hängen die Trauben jedoch hoch. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Denkendorf, das mit 5:2 triumphierte. Jesingen muss eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um gegen die spielstarken Gäste zu bestehen.

Zum Abschluss des Spieltags trifft der TSV RSK Esslingen auf den 1. FC Frickenhausen. Esslingen steht mit 32 Punkten auf Rang 6 und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Frickenhausen (Platz 10, 24 Punkte) konnte das Hinspiel mit 4:2 gewinnen und geht daher mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen in diese Begegnung, während Esslingen den Heimvorteil nutzen will, um in der Tabelle weiter zu klettern.

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