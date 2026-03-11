Gipfeltreffen im Emsland

– Foto: Manni Hermes, René Dieb

In der 2. Kreisklasse Emsland Mitte steht am Samstagabend ein Spitzenspiel auf dem Programm. Der SV DJK Tinnen tritt am 14. März um 18 Uhr beim Tabellenzweiten VfL Herzlake II an. Austragungsort der Partie ist der Kunstrasenplatz B im Hasetalstadion in Herzlake.

Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell: Tinnen reist als Tabellenführer an und hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf den direkten Verfolger aus Herzlake. Allerdings hat Herzlake zwei Spiele mehr absolviert. Für die Mannschaft aus Tinnen bietet sich damit die Möglichkeit, einen weiteren wichtigen Schritt im Kampf um die Meisterschaft zu machen.

Ein Selbstläufer wird die Aufgabe jedoch nicht. Auch der VfL Herzlake II befindet sich derzeit in guter Form und will vor heimischer Kulisse den Rückstand verkürzen. Bereits das Hinspiel zeigte, dass Tinnen die Mittel besitzt, den Gegner zu bezwingen. Damals setzte sich der Tabellenführer mit 2:0 durch.