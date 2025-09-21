Gipfeltreffen geht dank Brehm an Caldern

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Mit seinem Doppelpack sichert der TSV-Torjäger Calderns Sieg gegen den SSV Endbach/Günterod. Der FSV Buchenau rettet in der Fußball-Kreisliga A noch ein 3:3 in Frohnhausen +++
Marburg-Biedenkopf. Im Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat der TSV Caldern den SSV Endbach/Günterod durch zwei Tore von Manuel Brehm 2:0 besiegt. Der FSV Buchenau hat bei der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen ein 3:3-Remis gerettet.