 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Mit seinen beiden Treffern macht Calderns Manuel Brehm (re., hier im Zweikampf mit Noah Podlasin) den Unterschied. 2:0 gewinnt der TSV gegen den SSV Endbach/Günterod. © Jens Schmidt
Gipfeltreffen geht dank Brehm an Caldern

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Mit seinem Doppelpack sichert der TSV-Torjäger Calderns Sieg gegen den SSV Endbach/Günterod. Der FSV Buchenau rettet in der Fußball-Kreisliga A noch ein 3:3 in Frohnhausen +++

Marburg-Biedenkopf. Im Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat der TSV Caldern den SSV Endbach/Günterod durch zwei Tore von Manuel Brehm 2:0 besiegt. Der FSV Buchenau hat bei der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen ein 3:3-Remis gerettet.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

