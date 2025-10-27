Gipfeltreffen geht an URB – CSG bleibt dennoch Zweiter

Was am Wochenende los war

Bereits am Mittwoch gelang Junglinster ein echter Befreiungsschlag. Sanem wurde mit 5:2 geschlagen, dabei zeigte sich die zuletzt glücklose Offensive der Gastgeber endlich als treffsicher. Mit diesem Sieg zieht Junglinster am Gegner des Tages vorbei und belegt nun immerhin einen der unteren Relegationsplätze. Gegen Aufsteiger Kopstal kassierte Schengen trotz dreimaliger Führung seine dritte Niederlage in Serie, ein Doppelschlag von Andrade Perreira drehte die Partie in der Schlussviertelstunde zugunsten des Neulings. Im Duell der beiden anderen Aufsteiger, CS Oberkorn und Bartringen, zeigten die Gastgeber trotz z.T. selbst verschuldetem 0:1 eine gute Partie und kamen eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich. Während Bartringen danach zwei gute Gelegenheiten verpasste, war der CSO nach einem Pfosten- und einem Lattentreffer am Ende dem Heimsieg doch sehr nach, es sollte aber beim 1:1 bleiben.

Insgesamt war es ein durchaus torreicher 10.Spieltag im 2.Bezirk der 1.Division. In Itzig fielen fünf Tore, mit dem besseren Ende für die Gastgeber gegen Mensdorf, die einen zweifachen Rückstand durch Yartey noch vor der Spielstunde durch gleich zwei von Teixeira verwandelte Elfmeter in einen 3:2-Heimsieg drehen konnte. Keinen Sieger gab es im Sauer-Derby zwischen Echternach und Mertert-Wasserbillig, wo es nach mehr als einer Stunde noch 0:0 stand, ehe sich die Ereignisse überschlugen und der Daring nach 0:2-Rückstand in Extremis durch einen späten Elfer noch einen Punkt bekam (2:2, 90.‘+4). Zudem flog auf jeder Seite ein Spieler vom Feld. Das Gipfeltreffen zwischen Grevenmacher und Remich-Bous entwickelte sich zu einer sehr intensiven und umkämpften Angelegenheit, in der Ibrahimovic schließlich die Lücke kurz vor Schluss fand und den Ball per Chip über Schilz zur Entscheidung im Tor unterbrachte (0:1, 84.‘).

Servais: „Zehn Siege in zehn Spielen, das ist kein Zufall“

CSG-Trainer Martial Servais zum Spitzenspiel: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und waren in der 1.Halbzeit die bessere Mannschaft mit mehr Ballbesitz, aber leider nicht zwingend genug im letzten Drittel. Direkt nach der Pause hatten wir eine große Chance, um in Führung zu gehen, aber der Torwart von Remich hat großartig reagiert. Kurz darauf mussten wir verletzungsbedingt wechseln, was für ein bisschen Unruhe sorgte und uns aus dem Konzept brachte.

Danach hat Remich die Initiative übernommen und sich einige gute Chancen herausgespielt. Beim Tor zeigte Ibrahimovic seine ganze Klasse und hat den Ball eiskalt über unseren Torwart gehoben. Im Verlauf der 2.Halbzeit sah man, dass Remich den Sieg anstrebte. Zehn Siege in zehn Spielen, das ist kein Zufall - also ein Kompliment und Glückwunsch an sie. Die Saison ist aber noch lang und wir werden zurückschlagen.“

Durch einen Doppelpack des jungen Campos Teixeira lag Weiler kurz nach der Pause bequem mit 2:0 in Führung, vielleicht zu bequem: denn als Munsbach kurz vor Schluss verkürzte, wurde es wieder unnötig spannend. Am Ende sollten sich die Yellow Boys trotzdem durchsetzen und liegen damit wieder in direkter Reichweite zu Rang 2. Nach einem kleinen Tief von drei Spielen ohne Sieg kehrte Merl-Belair den Trend gegen Absteiger Sandweiler um, gewann mit 4:2 und zog damit in der Tabelle am Gegner des Tages vorbei.

