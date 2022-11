Gipfeltreffen: Erster gegen Zweiter Spitzenspiel zwischen Pirkensee-Ponholz und Pielenhofen-Adlersberg +++ Zwei Mannschaften auf Augenhöhe

Am Sonntag um 15 Uhr steigt beim ATSV Pirkensee-Ponholz das Spitzenspiel gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg. Der ATSV liegt aktuell mit 29 Punkten an der Tabellenspitze, doch nur einen Punkt dahinter auf Platz zwei liegen schon die Gäste. Es ist ein klassisches sechs Punkte Spiel. Gewinnt Pirkensee-Ponholz, könnte man sich einen Vorsprung sichern. Siegt hingegen der FC, könnte er die Tabellenspitze übernehmen. Über ein Unentschieden würde sich das Verfolgerfeld freuen.

Seit mehreren Wochen liefern sich beide Mannschaften ein Kopf an Kopf Rennen um die Tabellenführung. Dabei wechselten sie sich zuletzt regelmäßig auf dem ersten Platz ab. Durch den 3:2 Sieg des ATSV in Sinzing und der 0:1 Niederlage des FC gegen Undorf am letzten Spieltag hat Pirkensee-Ponholz die Nase aktuell knapp mit einem Punkt vorne. Bei einem Sieg der Gäste käme es aber zu einem erneuten Führungswechsel.

Nachdem sich beide Mannschaften durch Siegesserien während dieser Saison auf die Plätze eins und zwei brachten, gab es während der letzten fünf Spiele auch Rückschläge. Der ATSV holte in diesen Spielen dennoch acht Punkte. Die Gäste kommen hier lediglich auf vier Punkte. Im Hinspiel gab es einen klaren Sieg für Pirkensee-Ponholz. Mit 4:1 konnte sich der ATSV durchsetzen, nachdem man zwischenzeitlich bereits mit 4:0 führte. Dennoch gibt es in diesem Spiel keinen Favoriten und am Ende werden Kleinigkeiten über das Ergebnis entscheiden.