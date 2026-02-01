Gipfeltreffen endet unentschieden (3:3) AKM führte schon mit 3:1 von Efe Cöz · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

Im mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen zwischen Blau-Weiß Köln IV und AKM Köln trennten sich beide Mannschaften nach intensiven 90 Minuten mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden.

Die Gastgeber gingen zunächst früh in Führung: Bastian Bosen traf in der 16. Minute zum 1:0 für Blau-Weiß Köln. AKM Köln zeigte sich davon unbeeindruckt und schlug eindrucksvoll zurück. Reimund Reiß sorgte in der 28. Minute für den Ausgleich, ehe Jalal Bouchireb (34.) die Partie drehte und AKM mit einer verdienten 2:1-Führung in die Halbzeit ging.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff setzte AKM das nächste Ausrufezeichen. Saif El Din Refaei Ahmed erhöhte in der 55. Minute mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel auf 3:1 und brachte seine Mannschaft scheinbar auf die Siegerstraße. In der Schlussphase nutzte Blau-Weiß Köln jedoch individuelle Fehler der Gäste konsequent aus. Alexander Alamo verkürzte in der 63. Minute auf 2:3, bevor Leon Vollmar in der 73. Minute den umjubelten 3:3-Ausgleich erzielte.