Gipfeltreffen der Tabellenspitze

Im letzten Spiel der Hinrunde trafen mit dem SV Oberbergkirchen und dem TSV Polling die bis dahin führenden Mannschaften aufeinander und so begann das Spiel auch fulminant. Nachdem der Heimkeeper Sebastian Spitzlberger gerade noch einen Fachschuss aus spitzem Winkel an den Pfosten abwehren konnte, leiteten die Gastgeber sofort einen Konter mit einem weiten Ball ein. Im Laufduell mit seinem Gegner war dann Thomas Göller schneller am Ball und zog alleine auf das gegnerische Tor. Der herauseilende Gästekeeper Christian Thera konnte den frühen Treffer nicht verhindern, Göller schob den Ball überlegt ins rechte Eck (4. Min.). Im weiteren Verlauf der Partie spielten die Gäste aus Polling zwar brav mit, es blieb aber kein Zweifel, dass die rotweiße Heimelf die bessere Mannschaft war und das Spiel kontrollierte. In der 38. Minute dann das 2:0. Nach einer Hereingabe von links nimmt Göller den Ball volley. Gästekeeper Thera kann den Ball noch bravourös abwehren, den abspringenden Ball jagt dann aber Matthias Viellehner aus rund 10 Metern mittels Gewaltschuss via Querlatte ins Netz. Aber damit sollte es das in der ersten Halbzeit noch nicht gewesen sein. Ein von der linken Seite geschlagener Flankenball geht über Freund und Feind hinweg. Alleine der am langen Eck postierte Thomas Göller kann den Ball noch mit einem artistischen Flugkopfball ins Tor der Pollinger befördern (Min. 45 +3). Mit dem 3:0 war der Pausenstand, der auch durchaus den gezeigten Leistungen entsprach, gegeben.

Nach dem Seitenwechsel dann eine kalte Dusche für die ansonsten so souveränen Oberbergkirchner. Nach einem Gestocher im eigenen Strafraum können die Rotweißen nicht klären. Lukas Baumgartner von Polling reagiert am schnellsten und bugsiert den Ball zu 3:1 über die Torlinie (49. Min.). Die Gäste aus Polling konnten jedoch diese Schwächephase der Heimelf nicht weiter ausnutzen uns so verlief die gesamte zweite Spielzeit unter dem Motto: Die Pollinger konnten nicht mehr, die Oberbergkirchner wollten nicht mehr….

Letzter Höhepunkt der Partie war dann in der 79. Minute, Matthias Greimel dribbelt sich von links nach rechts entlang des Strafraumes und schließt dann sehenswert gegen die Laufrichtung ins linke Eck ab.