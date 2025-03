Gipfeltreffen der Spitzenteams bei Türkspor Neckarsulm

Oberensingen hat mit dem Auswärtssieg in Echterdingen den Anschluss an die Spitzengruppe gehalten. Der VfL Pfullingen kam am vergangenen Spieltag zu einem 2:0-Heimerfolg gegen Hofherrnweiler. Mit einem weiteren Erfolg könnte Pfullingen die Abstiegsplätze vorerst verlassen.

