Gipfeltreffen der Kreisliga A: TuS Senne empfängt Eintracht Bielefeld

TuS 08 Senne 1 fordert im Topspiel der Frauen-Kreisliga Bielefeld TuS Eintracht Bielefeld heraus. TuS 08 Senne 1 gewann das letzte Spiel souverän mit 5:0 gegen SV Häger und muss sich deshalb nicht verstecken. Gegen SV Häger kam TuS Eintracht Bielefeld im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (4:4).

Die Offensive von TuS Eintracht Bielefeld in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 43-mal schlugen die Angreiferinnen in dieser Spielzeit zu.

Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Heimteams.

Über acht Treffer pro Spiel – diese Wahnsinnstorausbeute legt die Elf von Coach Thorsten Meier vor. TuS 08 Senne 1 muss sich definitiv etwas einfallen lassen, um die Offensivabteilung von TuS Eintracht Bielefeld zu stoppen. Der tabellarische Abstand ist gering, beide Mannschaften trennen nur vier Zähler.

Die Vorzeichen deuten auf eine ausgeglichene Partie. Ein Favorit lässt sich jedenfalls nicht bestimmen.