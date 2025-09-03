Gipfeltreffen beim VfL Kirchheim, Donzdorf reist als Tabellenführer an

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils verspricht Hochspannung – an der Spitze wie im Tabellenkeller. Das Topspiel steigt in Kirchheim, wo der VfL den Spitzenreiter aus Donzdorf empfängt. Beide Mannschaften haben bislang eine makellose Bilanz, doch nur eine kann die Serie fortsetzen. Los geht es bereits am morgigen Donnerstag.

Frickenhausen hat nach vier Punkten aus zwei Spielen eine gute Ausgangslage. Nun empfängt man die zweite Mannschaft aus Geislingen, die mit null Punkten und bereits zwölf Gegentreffern Tabellenletzter ist. Der FCF will sich oben festbeißen, während die Gäste dringend Stabilität in der Defensive suchen.

Zum Auftakt des Spieltags wartet gleich ein echtes Spitzenspiel. Kirchheim, mit zwei Siegen und sieben Toren gestartet, trifft auf den FC Donzdorf, der ebenfalls noch ohne Punktverlust ist und bisher sogar einen Treffer mehr erzielt hat. Alles deutet auf ein Duell auf höchstem Bezirksliga-Niveau hin.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Denkendorf Denkendorf TSG Salach TSG Salach 15:00 PUSH

Der Aufsteiger aus Denkendorf hat bislang alles gewonnen und begeisterte zuletzt mit einem 5:2 gegen Geislingen II. Nun kommt mit der TSG Salach ein Gegner, bei dessen Spielen bisher nur drei Tore fielen – eines selbst erzielt, zwei kassiert. Es ist ein Duell zwischen Offensivkraft und Defensivstärke. ---

Beide Teams stehen nach zwei Spielen mit leeren Händen da. Oberboihingen entschied die direkten Duelle im Vorjahr für sich, doch nun ist die Verunsicherung groß. Auch Plochingen wartet nach zwei Niederlagen auf den ersten Punkt. Ein echtes Kellerduell, in dem es für beide um mehr als drei Zähler geht. ---

Berkheim ist der einzige Verein der Liga, der noch ohne eigenen Treffer dasteht – bei bereits neun Gegentoren. Der Fehlstart ist fast perfekt. Mit Weilheim kommt ein Aufsteiger, der zuletzt in der Nachspielzeit seinen ersten Dreier in der Bezirksliga feierte. Für Berkheim geht es darum, einen Fuß in die Tür zu bekommen, für Weilheim um den nächsten Schub Selbstvertrauen. ---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 Türkspor FV Vorwärts Faurndau Faurndau 15:00 PUSH

Türkspor Nürtingen startete furios mit einem 5:0-Sieg, musste dann aber eine bittere Last-Minute-Niederlage hinnehmen. Die Frage lautet: Ist diese bereits verdaut? Gegner Faurndau hat bislang einen Punkt gesammelt und wartet noch auf den ersten Sieg in der neuen Liga. --- So., 07.09.2025, 15:30 Uhr SV Ebersbach/Fils Ebersbach/F. TSV RSK Esslingen RSK Essling. 15:30 PUSH Ebersbach schwankt zwischen Himmel und Hölle: Auf den spektakulären Auftakterfolg gegen Geislingen folgte eine ernüchternde Niederlage in Salach. Der RSK Esslingen wiederum zeigte gegen Heiningen große Offensivstärke, offenbarte aber Defensivprobleme. Beide suchen nach der richtigen Balance. --- So., 07.09.2025, 15:30 Uhr 1. FC Heiningen FC Heiningen TSV Jesingen TSV Jesingen 15:30 live PUSH

Heiningen stellt nach dem 7:4-Spektakel gegen Esslingen die beste Offensive der Liga. Mit zwei Siegen und neun erzielten Toren lauert der FCH auf einen Patzer der Konkurrenz im Topspiel. Der TSV Jesingen hat nach dem Erfolg gegen Oberboihingen erste Punkte gesammelt und will nun nachlegen. Die direkten Duelle der Vorsaison waren eng – auch diesmal könnte es spannend werden.

