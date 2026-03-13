Gipfeltreffen beim TSV Düren, Lendersdorf in Lauerstellung

– Foto: Ayhan Gündüz

Turnaround oder Vorentscheidung im Meisterrennen? Wenn der Tabellenzweite Hilal-Maroc Bergheim auf Primus TSV Düren trifft, könnte mit dem ohnehin schon einseitigen Kampf um Platz eins schon die erste große Frage dieser Saison beantwortet werden. Sollten die Dürener sich nämlich wie im Hinspiel (3:2) behaupten, würden mindestens ein gewaltiges 14-Punkte-Loch auf den ersten Verfolger klaffen - vom zusätzlichen Momentum gar nicht zu reden. "Verlieren verboten" dürften der Gipfeltreffen aus Sicht der Bergheimer also klar betitelt sein, zumal Hilal-Maroc mit einem Sieg zumindest zarte Hoffnungen auf eine Aufholjagd aufleben lassen könnte.

Während sich die beiden Bestplatzierten gegenseitig bekriegen, winkt Alemannia Lendersdorf also vielleicht sogar der Sprung auf Platz zwei. Das Überraschungsteam dieser Saison ist gegen den TuS Langerwehe gefordert. Auch der SC Elsdorf ist weiter oben dran, hat mit Viktoria Birkesdorf aber einen wohl ebenbürtigen Kontrahenten vor der Brust. Der SV Lövenich könnte als einziges verbliebenes Team seine makellose Rückrundenbilanz mit einem Sieg gegen den VfL Sindorf bewahren.