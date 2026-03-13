 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Gipfeltreffen beim TSV Düren, Lendersdorf in Lauerstellung

Bezirksliga, Staffel 3: Hilal-Maroc Bergheim könnte aus eigener Kraft wieder etwas Feuer in den Meisterschafskampf bringen, dafür bedarf es fast schon eines Auswärtserfolgs beim Spitzenreiter TSV Düren.

von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ayhan Gündüz

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BZL Mittelrhein St. 3
Erftstadt
Weiden 14/75
Hilal-Maroc
SV Bessenich

Turnaround oder Vorentscheidung im Meisterrennen? Wenn der Tabellenzweite Hilal-Maroc Bergheim auf Primus TSV Düren trifft, könnte mit dem ohnehin schon einseitigen Kampf um Platz eins schon die erste große Frage dieser Saison beantwortet werden. Sollten die Dürener sich nämlich wie im Hinspiel (3:2) behaupten, würden mindestens ein gewaltiges 14-Punkte-Loch auf den ersten Verfolger klaffen - vom zusätzlichen Momentum gar nicht zu reden. "Verlieren verboten" dürften der Gipfeltreffen aus Sicht der Bergheimer also klar betitelt sein, zumal Hilal-Maroc mit einem Sieg zumindest zarte Hoffnungen auf eine Aufholjagd aufleben lassen könnte.

Während sich die beiden Bestplatzierten gegenseitig bekriegen, winkt Alemannia Lendersdorf also vielleicht sogar der Sprung auf Platz zwei. Das Überraschungsteam dieser Saison ist gegen den TuS Langerwehe gefordert. Auch der SC Elsdorf ist weiter oben dran, hat mit Viktoria Birkesdorf aber einen wohl ebenbürtigen Kontrahenten vor der Brust. Der SV Lövenich könnte als einziges verbliebenes Team seine makellose Rückrundenbilanz mit einem Sieg gegen den VfL Sindorf bewahren.

TSV Düren - Hilal-Maroc Bergheim

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
15:30

SpVg Frechen - JSG Erft

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
13:00

Alemannia Lendersdorf - TuS Langerwehe

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
15:15live

SV Weiden - Germania Erftstadt-Lechenich

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
15:30

SV Bessenich - SC Kreuzau

Mi., 11.03.2026, 20:30 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
2
1
Abpfiff

SV Lövenich - VfL Sindorf

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
16:00

Horremer SV - SSV Rot-Weiß Ahrem

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
15:30

Viktoria Birkesdorf - SC Elsdorf

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
15:15live

So geht es weiter

20. Spieltag
22.03.26 SC Kreuzau - VfL Sindorf
22.03.26 Hilal-Maroc Bergheim - SpVg Frechen 20 II
22.03.26 SC Germania Erftstadt-Lechenich - SV Rhenania Bessenich 1928
22.03.26 TuS Langerwehe - SV Weiden 1914/75
22.03.26 JSG Erft 01 Euskirchen - Alemannia Lendersdorf
22.03.26 SC 08 Elsdorf - SG Türkischer SV Düren
22.03.26 Horremer SV 1919 - SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
22.03.26 SSV Rot-Weiß Ahrem - Viktoria Birkesdorf