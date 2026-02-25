Gipfeltreffen beim SV Lichtenberg 47, Kellerhitze in Berlin

Der 19. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord legt den Finger genau dorthin, wo es weh tut: ganz oben kommt es zum direkten Duell SV Lichtenberg 47 gegen SV Tasmania Berlin, während im Tabellenkeller Berliner AK und FC Viktoria 1889 Berlin um Luft ringen. Dazwischen kämpfen BSV Eintracht Mahlsdorf, SG Union 1919 Klosterfelde und das dicht gedrängte Mittelfeld um Richtung, Rhythmus – und um Punkte, die in dieser Liga nicht zählen, sondern wiegen.
---
Das Hinspiel war ein klares Signal: TeBe verlor am 29.08.25 zu Hause 0:3 gegen TSG Neustrelitz. Neustrelitz weiß also, wie es sich anfühlt, diesen Gegner zu dominieren – und genau das erhöht nun die Erwartung. TeBe wiederum steht vor der Aufgabe, dieses Ergebnis nicht im Kopf zu tragen, sondern es zu widerlegen. Für beide ist es ein Spiel, das Stimmung erzeugt: Neustrelitz will nach oben schielen, TeBe will sich aus der Enge befreien.
---
Im Hinspiel gab es ein echtes Oberliga-Drama: Anker Wismar spielte am 30.08.25 zu Hause 3:3 gegen Klosterfelde. Sechs Tore, kein Sieger – und damit die perfekte Vorlage für ein Rückspiel, in dem beide Seiten wissen, dass sie dem anderen weh tun können. Klosterfelde bringt viel Offensivkraft mit (36 Treffer), Wismar ist ebenfalls kein Team, das sich versteckt (32 Tore). Es ist ein Spiel, das nach offenen Visieren riecht – und nach einer Tabelle, die sich mit einem einzigen Ergebnis verschieben kann.
---
Das Hinspiel war deutlich – und es erklärt, warum hier Emotionen brodeln: Viktoria verlor am 31.08.25 zu Hause 2:4 gegen den Berliner AK. Der BAK hat also bewiesen, dass er dieses direkte Duell gewinnen kann. Aber der Druck liegt trotzdem schwer auf den Schultern: Wer unten steht, weiß, dass Nachlässigkeit bestraft wird, selbst gegen den Letzten. Viktoria wiederum schleppt 62 Gegentore wie eine Wunde durch die Saison – und doch ist jedes neue Spiel die nächste Chance, sich nicht in die Rolle des Hoffnungslosen drängen zu lassen. Dieses Spiel ist kein Schönheitswettbewerb. Es ist ein Stresstest.
---
Das Hinspiel war knapp und richtungsweisend: Makkabi gewann am 31.08.25 zu Hause 2:1 gegen Dynamo Schwerin. Für Schwerin ist das Rückspiel die Gelegenheit, sich für diese Niederlage zu revanchieren – und zugleich die eigene defensive Stabilität (nur 21 Gegentore) in einen Heimsieg zu verwandeln. Makkabi trägt dagegen die komplette Ausgeglichenheit seiner Saisonbilanz in sich: 30:30 Tore – ein Team, das vieles kann, aber sich selten absetzt. Genau deshalb ist dieses Spiel so wichtig: Wer hier gewinnt, schüttelt das Mittelfeld ab. Wer verliert, bleibt darin gefangen.
---
Das Hinspiel endete mit einem Ergebnis, das beide Seiten bis heute beschäftigt: Mahlsdorf spielte am 31.08.25 zu Hause 2:2 gegen Rathenow. Rathenow weiß also, dass es möglich ist, dem Favoriten Punkte zu nehmen. Mahlsdorf weiß, dass genau solche Spiele schmerzen, wenn man oben angreifen will. Deshalb hängt über diesem Duell ein klares Gefühl: Für Rathenow ist es eine Chance auf einen großen Schritt, für Mahlsdorf die Pflicht, die offene Rechnung zu schließen.
---
Das Hinspiel hat Tasmania knapp gewonnen: Am 31.08.25 siegte SV Tasmania Berlin zu Hause 2:1 gegen SV Lichtenberg 47. Genau dieses Ergebnis macht das Rückspiel so nervös. Lichtenberg weiß, wie nah es dran war – und wie viel möglich ist, wenn man Tasmania endlich stolpern lässt. Tasmania kommt mit einer Defensive, die wie ein Bollwerk wirkt (nur 17 Gegentore) und mit dem Selbstverständnis des Spitzenreiters. Aber ein Auswärtsspiel beim Zweiten ist nie Verwaltung, sondern immer Prüfung. Für Lichtenberg ist es die große Chance, die Liga anzuzünden. Für Tasmania die Aufgabe, die Flamme auszutreten.
---
Das Hinspiel war ein Unentschieden, das nach dieser Liga schmeckt: Siedenbollentin spielte am 31.08.25 zu Hause 2:2 gegen Hansa II. Für Hansa ist das Rückspiel die Gelegenheit, den Heimvorteil zu nutzen und sich im 20-Punkte-Block zu behaupten. Für Siedenbollentin geht es darum, die ausgeglichene Bilanz (29:29 Tore) in Ergebnisse zu übersetzen, die die obere Tabellenhälfte sichern. Dieses Spiel ist kein großes Schaufenster – aber ein lautes Ringen um Halt.
---
Das Hinspiel war ein wildes Statement: Sparta gewann am 31.08.25 zu Hause 6:3 gegen Croatia. Neun Tore, ein offener Schlagabtausch – und für Croatia die Erinnerung, wie schnell es gegen Sparta auseinanderfallen kann. Für Sparta wiederum ist es ein Spiel, das zur eigenen Saison passt: offensiv stark (40 Tore), defensiv anfällig (42 Gegentore). Croatia braucht Punkte, weil der Abstand nach unten nicht groß ist und der Druck konstant bleibt. Sparta braucht Punkte, um nicht wieder in die Sogzone zu geraten. Emotionen? Garantiert. Aber in dieser Liga zählen am Ende nur die Zahlen – und die sind für beide schon jetzt ein Warnsignal.
__________________________________________________________________________________________________
