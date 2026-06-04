Gipfeltreffen beim Meister, wer steigt aus der Landesliga ab?

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 34. und letzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 ist an der Spitze fast alles entschieden, doch darunter bleibt die Lage elektrisierend. TSG Balingen II steht bereits als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest, SG Empfingen hat Rang zwei und damit die Aufstiegsrelegation sicher. Im Tabellenkeller aber herrscht weiter Unruhe, weil die endgültige Zahl der direkten Absteiger noch nicht feststeht. Sicher abgestiegen ist bislang nur Spvgg Freudenstadt, für TuS Ergenzingen spricht kaum noch etwas. Dazwischen hoffen mehrere Teams auf Klarheit – und auf einen letzten starken Auftritt.

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BSV 07 Schwenningen geht mit Rückenwind in den letzten Spieltag. Das 6:1 in Tuttlingen war ein Ausrufezeichen, ein Spiel voller Wucht und Konsequenz. Mit 51 Punkten steht die Mannschaft auf Rang acht und hat die Saison längst stabilisiert. Vor eigenem Publikum bietet sich nun die Chance, diesen starken Eindruck noch einmal zu bestätigen. SV Nehren reist mit 55 Punkten an und gehört zu den Teams, die sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt haben. Das 3:2 gegen Tuttlingen zeigte zuletzt, wie widerstandsfähig diese Mannschaft ist. Zwischen beiden Teams geht es nicht mehr um Aufstieg oder sicheren Abstieg, wohl aber um ein kraftvolles Ende einer langen Saison. Gerade das kann solche Spiele besonders offen und emotional machen.

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr VfB Bösingen Bösingen SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 15:30 PUSH

VfB Bösingen hat mit dem 4:2 in Freudenstadt noch einmal unterstrichen, wie stabil die Saison im oberen Tabellendrittel verlaufen ist. Mit 57 Punkten ist sogar Rang drei noch ein realistisches Ziel. Entsprechend klar dürfte der Anspruch im letzten Heimspiel sein: noch einmal volle Intensität, noch einmal drei Punkte, noch einmal ein deutliches Signal. Für SC 04 Tuttlingen dagegen war das 1:6 gegen Schwenningen ein schwerer Rückschlag. Mit 43 Punkten ist die Mannschaft noch nicht in einem Bereich, in dem völlige Ruhe herrscht, zumal die Zahl der Absteiger weiter offen ist. Dieses Spiel ist deshalb für Tuttlingen kein lockerer Saisonabschluss, sondern eine Partie mit echter Spannung. Bösingen will nach oben, Tuttlingen will Sicherheit. ---

Für TSV Harthausen/Scher ist die Lage angespannt. Das 0:7 bei SV Croatia Reutlingen war ein heftiger Schlag, der die ohnehin prekäre Situation weiter verschärfte. Mit 27 Punkten steht die Mannschaft tief im Keller und muss darauf hoffen, dass die offene Abstiegsregelung am Ende doch noch Spielraum lässt. Ein Sieg wäre deshalb mehr als nur ein guter Abschluss – er könnte enorm wichtig werden. Spvgg Freudenstadt ist bereits sicher abgestiegen, reist aber nach dem 2:4 gegen Bösingen keineswegs ohne Restenergie an. Die Mannschaft hat in dieser Saison viel einstecken müssen, kann nun aber noch Einfluss auf das Schicksal anderer Teams nehmen. Gerade diese Konstellation macht das Spiel heikel: Harthausen/Scher steht unter Druck, Freudenstadt spielt ohne Netz und ohne Angst. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr FC 07 Albstadt FC Albstadt SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 15:30 PUSH

FC 07 Albstadt verlor zuletzt 1:4 bei Empfingen und steht mit 26 Punkten weiter in großer Gefahr. Für die Gastgeber ist dieses Heimspiel eine letzte Gelegenheit, überhaupt noch Druck auf die Konkurrenz auszuüben. Alles andere als ein Sieg würde die Hoffnung massiv beschädigen. Die Ausgangslage ist hart, aber noch nicht völlig tot. SV Croatia Reutlingen kommt nach dem eindrucksvollen 7:0 gegen Harthausen/Scher mit viel Selbstvertrauen nach Albstadt. Mit 39 Punkten hat die Mannschaft sich spürbar Luft verschafft, ist aber noch nicht in einem Bereich, in dem endgültige Entwarnung angebracht wäre. Genau darin liegt die Brisanz: Albstadt kämpft um das nackte Überleben, Croatia Reutlingen um den endgültigen Befreiungsschlag. ---

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr TSG Balingen Balingen II SG Empfingen SG Empfingen 15:00 PUSH

Dieses Spiel trägt den Glanz eines Spitzenspiels, auch wenn die großen Entscheidungen bereits gefallen sind. TSG Balingen II steht als Meister fest, wurde zuletzt beim 2:7 in Pfullingen aber heftig aus der Bahn geworfen. Gerade deshalb dürfte der Anspruch klar sein: Im letzten Heimspiel soll noch einmal sichtbar werden, warum diese Mannschaft ganz oben steht. SG Empfingen hat Rang zwei und die Aufstiegsrelegation sicher, zeigte beim 4:1 gegen Albstadt aber ebenfalls, dass sie nicht bloß verwaltet, sondern weiter marschiert. Zwei Topteams, zwei gesicherte Ausgangslagen, aber auch zwei Mannschaften, die nach ihren Rollen als Meister und Relegationsteilnehmer einen letzten starken Akzent setzen wollen. Dieses Spiel verspricht Qualität und Stolz. ---

VfL Nagold hat mit dem 2:1 in Zimmern einen weiteren starken Schritt gemacht und steht nun bei 55 Punkten. Damit ist sogar noch ein Sprung in die Top vier möglich. Im letzten Heimspiel kann die Mannschaft eine ohnehin gute Saison noch einmal veredeln – und zugleich gegen einen namhaften Gegner zeigen, wie stabil sie durch diese Runde gekommen ist. VfL Pfullingen sorgte zuletzt mit dem 7:2 gegen den bereits feststehenden Meister Balingen II für eines der spektakulärsten Ergebnisse des Spieltags. Mit 53 Punkten steht die Mannschaft ebenfalls stark da, auch wenn der ganz große Wurf verpasst wurde. Dieses Duell hat keinen Überlebenskampf, aber viel sportliches Gewicht: zwei Teams in Form, zwei Mannschaften mit Ambition, zwei starke Endspurts. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen SV Zimmern SV Zimmern 15:30 PUSH

Für SSC Tübingen war das 2:4 in Ergenzingen ein schmerzhafter Rückschlag. Mit 31 Punkten ist die Mannschaft weiter tief verstrickt in die offene Kellerlage und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Zuhause bietet sich nun die Chance, gegen ein Spitzenteam ein Zeichen zu setzen. Die Notwendigkeit ist offensichtlich, der Druck ebenso. SV Zimmern verlor zuletzt 1:2 gegen Nagold und verpasste damit einen möglichen Sprung in noch bessere Tabellenregionen. Mit 57 Punkten gehört die Mannschaft aber weiter zur Spitzengruppe. Gerade deshalb wird Zimmern nicht nachlassen wollen. Für Tübingen ist es ein Spiel der Hoffnung, für die Gäste eines der Haltung und des Anspruchs. Genau solche Konstellationen bringen oft intensive Schlussakte hervor. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim TuS Ergenzingen Ergenzingen 15:30 PUSH

VfL Mühlheim wurde beim 1:6 in Seedorf regelrecht zerlegt und hat nun die Gelegenheit, vor heimischem Publikum eine Reaktion zu zeigen. Mit 38 Punkten ist die Ausgangslage nicht dramatisch, aber auch nicht völlig entspannt. Ein Heimsieg zum Abschluss würde viele Restzweifel beseitigen und die Saison in ruhigerem Licht enden lassen. TuS Ergenzingen feierte zuletzt mit dem 4:2 gegen SSC Tübingen zwar noch einmal einen Sieg, steht mit 24 Punkten aber weiterhin fast aussichtslos da. Weil nur Freudenstadt sicher abgestiegen ist, lebt die kleine Hoffnung theoretisch noch. Genau deshalb wird Ergenzingen alles in dieses letzte Spiel werfen. Für Mühlheim geht es um Ruhe, für die Gäste fast um ein letztes Wunder.