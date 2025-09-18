Gipfeltreffen bei Nörten-Hardenberg und Kellerduell in Osterode

Am 7. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 geht es für die Spitzenteams darum, ihre Positionen zu festigen. Tabellenführer SC Hainberg tritt beim sieglosen Schlusslicht Dostluk Osterode an, während Verfolger TSV Landolfshausen/Seulingen beim SV Rotenberg gefordert ist. Mit Spannung wird auch das Kräftemessen zwischen dem SSV Nörten-Hardenberg und der SG Werratal 2000 erwartet – beide Teams wollen den Anschluss nach ganz oben wahren. Außerdem empfängt die Reserve von 05 Göttingen den punktgleichen Rivalen Sparta, während der RSV Göttingen den abstiegsgefährdeten SV Groß Ellershausen-Hetjershausen zu Gast hat. Auch im Tabellenkeller stehen mit Denkershausen gegen SCW Göttingen wichtige Punkte auf dem Spiel.
Hier kommt es zum Topspiel des Spieltags: Der SSV verlor jüngst ein torreiches Spektakel 3:5 in Landolfshausen. Werratal wiederum überzeugte beim 4:1 gegen Osterode und stellt mit 23 Treffern den besten Angriff der Liga. Beide Teams schielen nach oben, der Sieger hält Kontakt zur Tabellenspitze. Für Nörten ist es auch ein Charaktertest nach der ersten Heimniederlage. Vieles spricht für ein Duell auf Augenhöhe mit reichlich Toren.
Das Stadtduell verspricht Emotionen: Göttingen 05 II kassierte in Hainberg eine herbe 1:5-Schlappe. Sparta dagegen siegte mit 2:0 gegen Denkershausen und reist mit Rückenwind an. Beide Teams liegen in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, wodurch das direkte Aufeinandertreffen doppelt zählt. Es wird spannend sein zu sehen, wie die 05-Reserve die deutliche Pleite verdaut. Sparta setzt auf seine offensive Durchschlagskraft, die zuletzt überzeugte.
Kellerkind gegen Tabellenführer: Die Rollen könnten kaum klarer verteilt sein. Osterode wartet weiter auf den ersten Sieg und kassierte bereits 19 Gegentore. Hainberg dagegen fegte zuletzt Göttingen 05 II mit 5:1 vom Platz und hat mit 22 Treffern die beste Offensive der Liga. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Für Dostluk geht es vor allem darum, gegen den Spitzenreiter nicht erneut unterzugehen.
Rotenberg schöpfte mit dem 3:1 bei Bergdörfer neuen Mut, steckt aber weiter im Tabellenkeller. Landolfshausen reist als härtester Verfolger des SC Hainberg an und hat zuletzt in einem Spektakel gegen Nörten seine Offensivstärke unter Beweis gestellt. Mit 17 erzielten Toren zeigt die TSV-Offensive eine gute Durchschlagskraft. Die Gastgeber brauchen einen weiteren Überraschungscoup, um nicht den Anschluss zu verlieren. Favorit bleibt jedoch klar der Tabellenzweite.
Der RSV gewann ein heiß umkämpftes Stadtduell bei SCW Göttingen mit 3:2. Nun empfängt man Groß Ellershausen, die beim 0:0 gegen Aufsteiger Niedernjesa nur bedingt Selbstvertrauen tankte. Die Gäste haben erst einen Sieg auf dem Konto und stehen unter Druck. Göttingen hingegen kann mit einem weiteren Dreier den Sprung in die Spitzengruppe schaffen.
Denkershausen wartet seit dem Auftaktsieg weiter auf Punkte und steckt mit drei Zählern tief im Keller. Nun gastiert der SCW, der zuletzt knapp gegen RSV Göttingen verlor und mit acht Punkten im Mittelfeld rangiert. Die Hausherren brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht zu verlieren. Göttingen hingegen will den Abstand nach unten vergrößern.