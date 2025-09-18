Gipfeltreffen bei Nörten-Hardenberg und Kellerduell in Osterode

Am 7. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 geht es für die Spitzenteams darum, ihre Positionen zu festigen. Tabellenführer SC Hainberg tritt beim sieglosen Schlusslicht Dostluk Osterode an, während Verfolger TSV Landolfshausen/Seulingen beim SV Rotenberg gefordert ist. Mit Spannung wird auch das Kräftemessen zwischen dem SSV Nörten-Hardenberg und der SG Werratal 2000 erwartet – beide Teams wollen den Anschluss nach ganz oben wahren. Außerdem empfängt die Reserve von 05 Göttingen den punktgleichen Rivalen Sparta, während der RSV Göttingen den abstiegsgefährdeten SV Groß Ellershausen-Hetjershausen zu Gast hat. Auch im Tabellenkeller stehen mit Denkershausen gegen SCW Göttingen wichtige Punkte auf dem Spiel.