Gipfeltreffen bei Hollage – Venne und Rulle im direkten Duell

Ein hochklassiges Spiel erwartet uns in Georgsmarienhütte, der Tabellenvierte empfängt den Tabellenachten SV Bad Laer. Beide Teams trennen acht Punkte und mit einem Sieg könnte Bad Laer nochmal an den oberen Plätzen schnüffeln. Doch mit 53 Gegentoren hat man die viertschlechteste Defensive der Liga, was die starke Offensive der Viktoria (54 Tore) sich zu nutzen machen könnte. Im Hinspiel gab es einen knappen 3:2 Sieg für Georgsmarienhütte. Ein ähnlich enges Spiel kann am Wochenende erwartet werden.