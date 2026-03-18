Gipfeltreffen an der Königsbrügge: Verteidigt Eintracht Platz zwei?

Am kommenden Sonntag, den 22. März 2026, kommt es in der Kreisliga B (Staffel 2) zum absoluten Kracher. Um 15:00 Uhr empfängt der TuS Eintracht den direkten Verfolger TuS Langenheide. Es ist das Duell um die Vize-Herrschaft in der Tabelle!
Die Tabellensituation könnte kaum spannender sein: Die Eintracht rangiert aktuell auf einem starken zweiten Platz, dicht gefolgt von den Gästen aus Langenheide, die lediglich drei Punkte Rückstand aufweisen. Mit einem Sieg könnte unsere Mannschaft den Vorsprung auf sechs Zähler ausbauen und einen riesigen Schritt in Richtung Saisonendspurt machen. Bei einer Niederlage würde Langenheide nach Punkten gleichziehen – für Spannung ist also gesorgt!
Die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen dürften bei der Eintracht durchweg positiv sein. Mit einem souveränen 2:0-Sieg im Hinspiel konnte man Langenheide bereits einmal in die Schranken weisen. Diese psychologische Komponente will das Team nun mit auf den eigenen Kunstrasen nehmen.
Defensiv-Bollwerk vs. Aufholjagd: Langenheide wird alles daran setzen, die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen. Die Eintracht muss hinten so sicher stehen wie beim 2:0-Erfolg.
Heimstärke: Auf dem Kunstrasenplatz an der Graudenzer Straße will die Mannschaft von Beginn an Dominanz ausstrahlen.
Leitung: Geleitet wird die Partie vom Unparteiischen Matthias Grodecki.
Die Marschroute ist klar: Den Verfolger auf Distanz halten und den zweiten Tabellenplatz zementieren! Wir brauchen jeden Fan am Seitenrand, um den Heimvorteil voll auszuspielen.