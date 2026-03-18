Gipfeltreffen an der Königsbrügge: Verteidigt Eintracht Platz zwei?

– Foto: Peter Schildmann

Am kommenden Sonntag, den 22. März 2026, kommt es in der Kreisliga B (Staffel 2) zum absoluten Kracher. Um 15:00 Uhr empfängt der TuS Eintracht den direkten Verfolger TuS Langenheide. Es ist das Duell um die Vize-Herrschaft in der Tabelle!

Die Ausgangslage: Ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“

Die Tabellensituation könnte kaum spannender sein: Die Eintracht rangiert aktuell auf einem starken zweiten Platz, dicht gefolgt von den Gästen aus Langenheide, die lediglich drei Punkte Rückstand aufweisen. Mit einem Sieg könnte unsere Mannschaft den Vorsprung auf sechs Zähler ausbauen und einen riesigen Schritt in Richtung Saisonendspurt machen. Bei einer Niederlage würde Langenheide nach Punkten gleichziehen – für Spannung ist also gesorgt!