Gipfeltreffen am Waldsportplatz – ärgert Wanfried den Favoriten?

Am Mittwoch und Donnerstag steht die siebte Runde der Gruppenliga Kassel 2 auf dem Programm, die von Spitzenspielen bis zu Abstiegskämpfen alles bereithält. Spitzenreiter FSC Lohfelden trifft auf den Aufsteiger VfL Wanfried, während TuSpo 1912 Rengershausen im Topspiel TSG Sandershausen empfängt. Gleichzeitig kämpfen TSV Holzhausen/Reinhardswald, SV Espenau und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen um wichtige Punkte im Tabellenkeller, sodass die englische Woche intensive Begegnungen für alle Zuschauer verspricht.
Überrascht Wilhelmshöhe erneut?
Nach der ersten Saisonniederlage beim Aufsteiger in Wanfried will Grebenstein gegen Wilhelmshöhe Wiedergutmachung leisten und sich im oberen Mittelfeld festsetzen. Die TSG konnte zuletzt ein 3:3 gegen Hombressen/Udenhausen erzielen und reist mit gestärktem Selbstvertrauen an. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle bleibt die Partie offen, erwartet wird ein intensives Duell im Sauertalstadion.
Klare Rollenverteilung
Holzhausen empfängt als Tabellenletzter den favorisierten SG Reinhardshagen, der nach einem überraschend hohen 3:6 in Hertingshausen nun wieder Punkte sichern will. Die Gastgeber müssen trotz Heimvorteil auf eine Leistungssteigerung hoffen, um die Negativserie zu durchbrechen. Reinhardshagen tritt mit klarer Favoritenrolle an und wird die Partie kontrollieren wollen.
Bleibt Bosporus oben dran?
Nach der Niederlage in Kaufungen ist Wolfsanger unter Druck, gegen den starken Aufsteiger Bosporus Punkte zu sichern. Die Gäste präsentieren sich in der Spitzengruppe stabil und wollen ihre Tabellenposition weiter festigen. Ein intensives Spiel mit hoher taktischer Disziplin ist zu erwarten.
Stabile Form soll Punkte sichern
Beide Teams haben nach holprigem Saisonstart wieder an Stabilität gewonnen und wollen die Aufholjagd fortsetzen. Baunatal liegt nur knapp hinter der Spitzengruppe, Kaufungen nähert sich durch verbesserte Leistungen an die oberen Tabellenplätze an. Ein enges, kampfbetontes Duell ist zu erwarten.
Spitzenduell in Rengershausen
Das Gipfeltreffen zwischen dem ungeschlagenen Tabellenzweiten Rengershausen und dem Drittplatzierten Sandershausen verspricht ein enges Topspiel. Rengershausen gab diese Saison bisher noch keinen Punkt her, während Sandershausen nach dem 2:2 in Lohfelden Wiedergutmachung sucht. Beide Teams stehen punktgleich dicht beieinander, wodurch das Duell richtungsweisend für die Spitzengruppe ist.
Bleiben erneut drei Punkte im Werrastadion?
Der Aufsteiger Wanfried kann nach dem überraschenden Erfolg gegen Grebenstein mit Selbstvertrauen auf den Spitzenreiter treffen. Lohfelden blieb in sechs Partien ungeschlagen und musste zuletzt ein 2:2 gegen Sandershausen hinnehmen. Wanfried wird vor allem auf Einsatzbereitschaft und Kampf setzen, um die Punkte im Werrastadion zu behalten.
Kreisderby unter Druck
In der einzigen Donnerstagspartie trifft der Tabellenfünfzehnte auf den Tabellensechszehnten. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren. Nur der Sieger kann zumindest kurzfristig durchatmen, die Partie ist daher ein Abstiegskampf in Reinform.