Gipfeltreffen am Waldsportplatz – ärgert Wanfried den Favoriten?

Das Gipfeltreffen zwischen dem ungeschlagenen Tabellenzweiten Rengershausen und dem Drittplatzierten Sandershausen verspricht ein enges Topspiel. Rengershausen gab diese Saison bisher noch keinen Punkt her, während Sandershausen nach dem 2:2 in Lohfelden Wiedergutmachung sucht. Beide Teams stehen punktgleich dicht beieinander, wodurch das Duell richtungsweisend für die Spitzengruppe ist.

Bleiben erneut drei Punkte im Werrastadion?