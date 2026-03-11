Gipfeltreffen am Petersberg – Das größte Jahr der Vereinsgeschichte

Am Sprung in den Profibereich, wo Moreno Fell zwischenzeitlich sogar Conference League spielte, hatte Florian Diel als Trainer großen Anteil. Er erzählte („Ich hoffe, Fabio, das ist okay für Dich“), warum der Torjäger in der zurückliegenden Runde noch für den TSV Gau-Odernheim spielte - trotz anderer lukrativer Angebote. Dass Moreno-Fell und er sich darauf verständigten, dass vor dem Profi-Vertrag die Ausbildung abgeschlossen sein sollte. „Als Fallschirm, Sicherheit“, so der verantwortungsvolle Diel. Und dass sie untereinander die 50-Tore-Marke für den 25-Jährigen ins Auge fassten. Moreno Fell hat die Marke geschafft und dadurch mit dazu beigetragen, dass der TSV den Aufstieg in die Oberliga schaffte.

Vom TSV zum Profifußball

Parallel knüpfte Diel die Kontakte mit seinem Ex-Verein Mainz 05, wo Fabio Moreno Fell über die U23 den Weg in den Profi-Kader nahm. Wie sehr ihn diese Monate bewegten, wird bei der Aufzählung seiner besonderen Erlebnisse deutlich: „Der Aufstieg mit Gau-Odernheim war etwas Besonderes. Und die Einsätze in der Bundesliga und der Conference League. Das kann man alles unter einen Hut fassen.“