Gipfeltreffen am Petersberg – Das größte Jahr der Vereinsgeschichte

Gau-Odernheim. Kaum lag das Mikrofon beiseite, bildete sich eine lange Schlange vorm Podium. Alle wollten diese außergewöhnliche Begegnung in der Gau-Odernheimer Petersberghalle für die Ewigkeit festhalten. Und so posierten Fabio Moreno Fell, Leon Robinson, Florian Diel und Fabienne Michel für Fotos, signierten Fußballschuhe und verteilten - sofern vorhanden - ihre Autogrammkarten. Strahlend nebendran stand Oliver Grub, der Vorstandsvorsitzende des Oberligisten, und kommentierte die schönen Szenen: „Es war nicht leicht, einen Termin zu finden, an dem alle vier konnten. Aber man sieht, es hat sich gelohnt.“
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Das Quartett ist der Stolz des Vereins. Fabio Moreno Fell ist der erste TSVler, der in der Bundesliga spielt - für Mainz 05. Leon Robinson ist Stammspieler beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Fabienne Michel pfeift international. Und Florian Diel wird am Petersberg auf Händen getragen, weil er mit dem Aufstieg in die Oberliga die Erfolgsgeschichte des TSV weitergeschrieben hat.
Gau-Odernheim, ein Dorf mit 4000 Einwohnern im Herzen Rheinhessens, hat sich dank des Quartetts in Fußball-Deutschland einen Namen gemacht. Vier namhafte Persönlichkeiten mit außergewöhnlichen Viten, die in den vergangenen Jahren aus dem 2000-mitgliederstarken Klub hervorgegangen sind - das ist deutschlandweit wohl einzigartig, leitete Grub die Veranstaltung ein. Sie dann auch noch gemeinsam auf der Bühne zu sehen, ihnen jede Frage stellen zu dürfen - das fesselte die 200 Besucher über eine Stunde. Dass sie obendrein auch noch Antworten bekamen, die frei Schnauze und keine von den im Profisport verbreiteten Plattitüden waren, inspirierte regelmäßig zum Applaus.
Obwohl Moreno Fell, Robinson und Michel auf der großen Bühne des Fußballs unterwegs sind, haben sie ihre Bodenhaftung nicht verloren. Sie wissen, so kam aus vielen ihrer Statements raus, wo ihre Wurzeln liegen: Beim TSV Gau-Odernheim. Insofern überraschte es nicht, dass die beiden Profis auf Nachfrage aus dem Publikum versicherten: „Wir möchten unsere Laufbahn beim TSV ausklingen lassen. Dort, wo sie angefangen hat“. Worte, die logischerweise gut ankamen in einem Klub, der sich als Familie begreift.
Unter Moderation von Torben Schröder, auch Sportjournalist der Allgemeinen Zeitung und enger Begleiter des TSV Gau-Odernheim, plauderten alle vier aus dem Nähkästchen. Moreno Fell verriet beispielsweise sein Verhältnis zum neuen 05-Trainer Urs Fischer: „Das Verhältnis ist gut. Wir hatten bisher eins, zwei Gespräche, in denen er meinte, er sei mit meiner Trainingsleistung zufrieden. Mit einem Einsatz sei es in der gegenwärtigen Tabellensituation mit dem Abstiegskampf schwierig. Aber ich solle weiterarbeiten und sehen, was kommt.“
Am Sprung in den Profibereich, wo Moreno Fell zwischenzeitlich sogar Conference League spielte, hatte Florian Diel als Trainer großen Anteil. Er erzählte („Ich hoffe, Fabio, das ist okay für Dich“), warum der Torjäger in der zurückliegenden Runde noch für den TSV Gau-Odernheim spielte - trotz anderer lukrativer Angebote. Dass Moreno-Fell und er sich darauf verständigten, dass vor dem Profi-Vertrag die Ausbildung abgeschlossen sein sollte. „Als Fallschirm, Sicherheit“, so der verantwortungsvolle Diel. Und dass sie untereinander die 50-Tore-Marke für den 25-Jährigen ins Auge fassten. Moreno Fell hat die Marke geschafft und dadurch mit dazu beigetragen, dass der TSV den Aufstieg in die Oberliga schaffte.
Parallel knüpfte Diel die Kontakte mit seinem Ex-Verein Mainz 05, wo Fabio Moreno Fell über die U23 den Weg in den Profi-Kader nahm. Wie sehr ihn diese Monate bewegten, wird bei der Aufzählung seiner besonderen Erlebnisse deutlich: „Der Aufstieg mit Gau-Odernheim war etwas Besonderes. Und die Einsätze in der Bundesliga und der Conference League. Das kann man alles unter einen Hut fassen.“
Robinsons Profi-Karriere startete ein Jahr zuvor. Sein schönstes Erlebnis: „Als ich meine Unterschrift unter meinen Profivertrag setzte, also das erreicht hatte, für was ich - mit großer Unterstützung meiner Eltern - all die Jahre gearbeitet hatte.“ Der FCKler schätzt nunmehr jeden Arbeitstag. Eindrucksvoll nahm er die Zuhörer, von Kindern bis Senioren, mit ins Fritz-Walter-Stadion: „Auf dem Betze, da sind 50.000 ,verrückte‘ Menschen. Das ist etwas ganz Besonderes, wenn Du da einläufst. Das ist unbeschreiblich.“