Gipfeltreffen am Fünftenweg – findet Neukirchen aus dem Formtief?

Der 21. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bietet fast alles: 1. FC Schwalmstadt empfängt im Topspiel den TSV Korbach, FSG Gudensberg darf gegen Schlusslicht TuSpo Mengeringhausen nicht patzen – und außerdem stehen mit TSV Altenlotheim gegen FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, FC Homberg gegen SG Neukirchen/Röllshausen und TSV Mengsberg gegen SSV Sand gleich mehrere Partien unter besonderer Spannung.

Die FSG Gudensberg geht als Zweiter ins Heimspiel gegen TuSpo Mengeringhausen und ist gegen das Schlusslicht klar favorisiert. Die Gäste haben nach dem 5:1 bei FeLoNi zwar ihren ersten Saisonsieg gefeiert, bleiben mit vier Punkten aber Letzter, während Gudensberg den Abstand zur Spitze nicht größer werden lassen darf. Nach dem torlosen Remis in Schauenburg steht für die FSG deshalb ein Spiel an, das sie im Aufstiegsrennen eigentlich gewinnen muss.

Oben dranbleiben

Wolfhagen II hat sich mit 31 Punkten im oberen Mittelfeld festgesetzt und bekommt mit Edermünde einen direkten Gradmesser vor die Brust. Die Gäste zählen laut Auswärtstabelle weiter zu den stärkeren Teams der Liga, die Wölfe haben sich zuletzt mit dem 3:1 in Brunslar ebenfalls stabil präsentiert. Für beide geht es darum, im engen Feld hinter der Spitze keine Zähler liegen zu lassen.

Die Suche nach Stabilität So., 29.03.2026, 15:00 Uhr VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach SG Schauenburg Schauenburg 15:00 PUSH Der VfB Schrecksbach steht mit 17 Punkten weiter tief im Keller und braucht gegen Schauenburg dringend ein Erfolgserlebnis. Die Gäste haben Gudensberg zuletzt ein 0:0 abgerungen und damit ihre Position im Mittelfeld gefestigt. Für Schrecksbach ist die Lage angesichts von bis zu vier Absteigern längst ernst, Schauenburg kann mit einem Auswärtssieg den Blick weiter nach oben richten. Richtige Antwort im Blick So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz FV FeLoNi 15:00 PUSH Nach dem überraschenden 0:3 gegen Homberg steht der TSV Altenlotheim gegen FeLoNi unter Zugzwang. Die Gastgeber sind Vierter, die Gäste Vorletzter – auf dem Papier also eine klare Sache. Allerdings hat FeLoNi trotz der schwachen Bilanz von nur zwölf Punkten immer wieder gezeigt, dass es in solchen Spielen zumindest phasenweise gefährlich werden kann.

Chance auf Abstand

Der Melsunger FV hat sich mit 29 Punkten ins sichere Mittelfeld geschoben und trifft auf Brunslar/Wolfershausen, das mit 20 Zählern weiter nach unten schauen muss. Nach dem 2:0 in Neukirchen kommt Melsungen mit Rückenwind, Brunslar kassierte zuletzt ein 1:3 gegen Wolfhagen. Für die Gastgeber ist es die Chance, sich weiter vom Keller abzusetzen.

Klare Tabellenlage

Der FC Homberg hat mit dem 3:0 in Altenlotheim ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 18 Punkte verbessert. Jetzt kommt mit Neukirchen/Röllshausen ein Team, das trotz zuletzt zweier Dämpfer weiter zur Spitzengruppe zählt. Für Homberg geht es darum, den Schwung mitzunehmen, Neukirchen braucht eine Reaktion, um nicht weiter an Boden zu verlieren. Topspiel in Ziegenhain

Das Schlagerspiel des Wochenendes steigt beim Spitzenreiter: Schwalmstadt empfängt den TSV Korbach. Der Primus hat zuletzt auch das Derby in Mengsberg gewonnen, ist seit Wochen das konstanteste Team der Liga und führt die Tabelle mit zwölf Punkten Vorsprung auf Rang vier an. Korbach reist nach drei Siegen in Serie mit viel Selbstvertrauen an und kann mit einem Auswärtserfolg den Druck auf Gudensberg erhöhen.

Gleich wieder gefordert

So., 29.03.2026, 17:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg Mengsberg SSV Sand 1910 SSV Sand 17:00 PUSH