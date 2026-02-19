Gipfelsturm und Überlebenskampf: Hochspannung in der Landesliga Landesliga Süd: Luckenwalde bittet zum Topspiel, während Wildau und Döbern alles riskieren. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: O.H.

In der Landesliga Süd brennt am kommenden Samstag die Luft, wenn die Mannschaften zu den wegweisenden Nachholpartien des 11. und 13. Spieltags auf den Rasen treten. Es sind Spiele, die über Träume und Enttäuschungen entscheiden – während an der Spitze ein gigantischer Kampf um die Vorherrschaft tobt, geht es für die Teams im Tabellenkeller um jeden Grashalm, um nicht im grauen Niemandland zu versinken oder gar den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr SV Döbern SV Döbern FSV Glückauf Brieske/Senftenberg Brieske/SFB

Im Rahmen des 13. Spieltags kommt es in Döbern zu einem nervenaufreibenden Duell zweier Tabellennachbarn. Der SV Döbern steht mit 17 Punkten auf dem neunten Rang und empfängt mit dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg den direkten Verfolger. Die Gäste lauern mit 16 Zählern auf Platz elf und haben die Chance, mit einem Auswärtssieg am Gastgeber vorbeizuziehen. Döbern weist eine Tordifferenz von -5 auf, während die Gäste aus Brieske nach 14 Spielen alles daransetzen werden, ihren knappen Vorsprung auf die untere Tabellenregion auszubauen. Es ist ein Spiel, in dem Leidenschaft und Disziplin über den weiteren Saisonverlauf entscheiden.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II SV Victoria Seelow Seelow

Es ist das absolute Gipfeltreffen des 11. Spieltags, ein Spiel, das die Fans elektrisieren wird. Der Spitzenreiter Luckenwalde II empfängt den Tabellendritten Victoria Seelow. Die Gastgeber thronen mit 36 Punkten aus 13 Spielen an der Spitze und beeindrucken mit einer Tordifferenz von +41. Doch die Gefahr ist greifbar: Seelow hat ebenfalls erst 13 Partien absolviert und liegt mit 34 Punkten nur zwei Zähler hinter dem Primus. Mit 39 erzielten Toren reisen die Seelower mit purer Offensivlust an, um den Thron zu stürzen und selbst die Führung zu übernehmen. Ein strategischer Schlagabtausch auf höchstem Niveau.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912