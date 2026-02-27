Gipfelsturm und Überlebenskampf am Schicksalssonntag der Alb

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bedeutungsvolle Nachholspiele in der Bezirksliga Alb: Wenn am Sonntag zeitgleich die Pfiffe auf den Plätzen ertönen, geht es für die Akteure um weit mehr als nur das sportliche Ergebnis. Es geht um die nackte Existenz im Tabellenkeller und den unbändigen Willen, den Thron der Liga zu besteigen. Während der VfL Pfullingen II derzeit mit 34 Punkten die Tabelle anführt, blickt die Konkurrenz mit brennendem Ehrgeiz auf die Verfolgerplätze. In dieser hochemotionalen Phase der Saison darf sich niemand mehr eine Schwäche erlauben.

In Dettingen prallen am Sonntagnachmittag zwei Fußball-Welten aufeinander, wie sie gegensätzlicher kaum sein könnten. Es ist das klassische Duell zwischen David und Goliath. Die SGM Dettingen/Glems rangiert mit 31 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und hat bei erst 14 absolvierten Partien die große Chance, den Druck auf den Spitzenreiter aus Pfullingen massiv zu erhöhen. Der unbedingte Drang nach oben treibt die Gastgeber an. Auf der anderen Seite des Spektrums steht der SV Zainingen. Als Tabellenschlusslicht mit lediglich 5 Punkten aus 15 Spielen blickt das Team in den tiefen Abgrund der Tabelle. In Zainingen herrscht pure Verzweiflung, doch genau diese könnte am Sonntag die Kräfte freisetzen, die es für eine Sensation gegen den Aufstiegsaspiranten braucht.

Zeitgleich entbrennt in Altingen ein Kampf, der von purer Leidenschaft und existenzieller Not gezeichnet ist. Die SGM Altingen/Entringen befindet sich in einer prekären Lage: Mit 16 Punkten belegt die Mannschaft den 14. Tabellenplatz und spürt den kalten Hauch des Abstiegs unmittelbar im Nacken. Jeder Fehler könnte hier fatale Folgen haben. Zu Gast ist der TSV Ofterdingen, der als Tabellenfünfter mit 24 Punkten eine deutlich komfortablere Rolle einnimmt. Die Ofterdinger wollen ihren Platz im oberen Drittel festigen und werden keine Geschenke verteilen. Für die Hausherren aus Altingen und Entringen ist dies ein Spiel gegen die Angst, in dem das heimische Publikum zum entscheidenden zwölften Mann werden muss.

