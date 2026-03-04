Gipfelsturm und Kellerbeben: Der Süden Brandenburgs brennt Landesliga Süd: Guben jagt den Thron, während in Lübben und Großziethen nackte Angst herrscht. von LS · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

In der Landesliga Süd steht am 17. Spieltag alles auf dem Spiel. Die Luft knistert vor Spannung, wenn Träume vom Gipfelsieg auf die nackte Existenzangst im Tabellenkeller prallen. Es ist ein Wochenende der Vorentscheidungen, an dem jede Grätsche und jeder Schweißtropfen über sportliche Schicksale entscheiden kann. Während an der Spitze ein gnadenloses Kopf-an-Kopf-Rennen tobt, klammern sich die Teams am Ende des Tableaus verzweifelt an jeden Grashalm, um dem drohenden Abgrund zu entkommen.

Fr., 06.03.2026, 19:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf FV Erkner 1920 FV Erkner

Das Wochenende wird unter Flutlicht mit einem Duell eröffnet, das für die Gäste mit schmerzhaften Erinnerungen behaftet ist. Der Tabellenachte Wernsdorf (20 Punkte) empfängt den FV Erkner, der mit 12 Punkten auf dem 13. Platz tief im Sumpf steckt. Das Hinspiel glich einer Demontage, als die Frankonia den Gegner mit 7:0 förmlich vom Platz fegte. Erkner muss nun beweisen, dass sie aus dieser Schmach gelernt haben, um nicht noch tiefer in den Abstiegssog zu geraten.

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau SV Döbern SV Döbern

In Wildau trifft der Zwölfte (15 Punkte) auf den Neunten aus Döbern (20 Punkte). Die Gastgeber wollen den Schwung aus dem Hinspiel mitnehmen, in dem sie Döbern mit einem deutlichen 6:2-Erfolg überraschten. Für Döbern geht es darum, den Anschluss zu halten, während Wildau mit einem Sieg den Platz im gesicherten Mittelfeld zementieren und den Favoriten erneut stürzen möchte.

Ein wichtiges Spiel steht an. Das Tabellenschlusslicht (1 Punkt) aus Lübben empfängt den Dritten aus Seelow (34 Punkte). Besonders für die Hausherren brennt die Seele, denn das Hinspiel war ein beispielloses Debakel: Mit 0:9 ging man in Seelow unter. In diesem Rückspiel geht es für beide Seiten um alles – für Lübben um die Tilgung einer historischen Schande.

Am Samstagnachmittag fordert der Tabellendrittletzte Großziethen (10 Punkte) den Tabellenzweiten aus Guben (37 Punkte) heraus. Die Vorzeichen könnten kaum klarer sein, nachdem Guben das Hinspiel mit 8:2 dominierte. Guben ist punktgleich mit dem Spitzenreiter und darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn der Traum von der Meisterschaft wahr werden soll. Für Großziethen hingegen ist es eine Mission gegen die Übermacht, getrieben von der nackten Hoffnung auf eine Sensation.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09

Der Spitzenreiter bittet zum Tanz. Luckenwalde II thront mit 37 Punkten an der Spitze und empfängt den Tabellenfünften aus Ströbitz (31 Punkte). Schon im Hinspiel setzten sich die Luckenwalder mit 4:1 souverän durch. Während der FSV seine Vormachtstellung untermauern will, hofft Ströbitz darauf, dem Primus ein Bein zu stellen und die eigene Position im oberen Tabellendrittel zu festigen.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II FC Lauchhammer Lauchhammer

In Krieschow trifft der Vierte (32 Punkte) auf den Vorletzten (1 Punkt). Die Krieschower Reserve ist im Jagdfieber und will den Druck auf das Spitzentrio aufrechterhalten. Das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit, die Krieschow deutlich mit 6:0 für sich entschied. Lauchhammer reist mit dem Wunsch nach Wiedergutmachung an, muss aber eine enorme Leistungssteigerung zeigen, um gegen die offensive Wucht der Hausherren zu bestehen.

Ein interessantes Duell erwartet die Zuschauer in Hohenleipisch. Die Gastgeber belegen Rang sechs mit 24 Punkten, während der FC Eisenhüttenstadt mit einem Punkt den siebten Rang mit 22 Punkten belegt. Das Hinspiel ging klar mit 4:0 an Hohenleipisch. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Nervenstärke über den weiteren Saisonverlauf entscheiden wird.