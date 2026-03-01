Gipfelsturm ohne Sieger: Guben und Luckenwalde II teilen die Punkte Landesliga Süd: Ein emotionaler 16. Spieltag sieht einen Hattrick-Helden in Trebbin und ein dramatisches Last-Minute-Remis im Tabellenkeller. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roy Fischer

In der Landesliga Süd stand am 16. Spieltag alles im Zeichen des absoluten Gipfeltreffens. Während das Duell um die Tabellenspitze zwischen Guben und Luckenwalde II die Zuschauer elektrisierte, kämpften die Teams am anderen Ende des Tableaus mit dem Mut der Verzweiflung um jeden Zentimeter Boden. Es war ein Spieltag voller Leidenschaft, an dem späte Tore über sportliche Schicksale entschieden und individuelle Glanzleistungen die Fans von den Sitzen rissen. In der Tabelle bleibt das Rennen um den Thron nach diesem Wochenende so eng wie selten zuvor.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Das Spiel wurde abgesagt.

Vor der bescheidenen Kulisse von 41 Zuschauern entwickelte sich in Ströbitz ein zähes Ringen um die Vorherrschaft im Mittelfeld. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, als Marvin Kilisch bereits in der 22. Minute das Tor zum 1:0erzielte. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Hausherren diesen knappen Vorsprung über die Zeit retten, doch die Gäste aus Wildau bewiesen Moral. In der 67. Minute schlug Ronny Brendel eiskalt zu und markierte den Treffer zum 1:1-Endstand, der beiden Teams am Ende einen hart erkämpften Punkt einbrachte.

Es war das Spiel, auf das die gesamte Liga gewartet hatte: Der Tabellenzweite empfing den Spitzenreiter zum ultimativen Kräftemessen. 130 Zuschauer sorgten für einen würdigen Rahmen dieses Gipfelsturms. Nach einer nervenaufreibenden ersten Stunde war es Kamil Antosiak, der in der 64. Minute das Stadion in Guben mit seinem Treffer zum 1:0 zum Beben brachte. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nur kurz, denn der Tabellenführer aus Luckenwalde schüttelte sich kurz und schlug zurück. In der 70. Minute besorgte Colin Wilhelm Schwarzlose den Ausgleich zum 1:1. Durch dieses Remis thronen beide Mannschaften nun punktgleich mit 37 Zählern an der Spitze, wobei Luckenwalde aufgrund des besseren Torverhältnisses und zweier weniger absolvierter Partien weiterhin den ersten Platz verteidigt.

Ein wahres Fußballfest erlebten die 165 Zuschauer in Trebbin, auch wenn es zunächst nach einem Erfolg für die Gäste aussah. Maximilian Peter Schmidt brachte Wernsdorf in der 35. Minute mit 0:1 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Den Ausgleich zum 1:1 leitete Paul Göring in der 57. Minute ein, bevor die große Show eines einzelnen Akteurs begann. Othniel Ronald Kenfack avancierte zum Mann des Tages und erzielte innerhalb von zwanzig Minuten einen lupenreinen Hattrick mit Toren in der 63. Minute zum 2:1, in der 73. Minute zum 3:1 und in der 83. Minute zum 4:1. Den Schlusspunkt unter diese beeindruckende Machtdemonstration setzte Bo-Louis Schütze, der in der 85. Minute zum 5:1-Endstand traf.

In Döbern sahen 65 Zuschauer eine Partie, die lange Zeit von taktischer Disziplin geprägt war, bevor die Hausherren in der Schlussphase ihre Effizienz unter Beweis stellten. In der 65. Minute brach Eddie Grabowski den Bann und erzielte das wichtige 1:0. Krieschow II versuchte zu antworten, lief jedoch in die Konter der Gastgeber. Maximilian Krügererhöhte in der 76. Minute auf 2:0, ehe Domenic Eng in der 85. Minute mit dem 3:0 alles klar machte und den Heimsieg zementierte.