Gipfelsturm geglückt: Heiningen übernimmt die Tabellenführung Bezirksliga Neckar/Fils: Nach einem torreichen Spieltag rückt der 1. FC Heiningen dank der besseren Tordifferenz auf Platz eins. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader

Am 21. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils kam es an der Tabellenspitze zu einer Wachablösung. Der 1. FC Heiningen nutzt seine Chance und setzt sich durch einen Heimerfolg an die Spitze. Auch im Tabellenkeller sorgten überraschende Ergebnisse für eine neue Dynamik im Kampf um den Klassenerhalt.

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Der VfL Kirchheim musste im Heimspiel gegen Faurndau einen herben Dämpfer hinnehmen. Die Gäste agierten defensiv stabil und suchten ihre Möglichkeiten in der Offensive. Die Torfolge eröffnete Tom Janik in der 18. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Kirchheim bemühte sich in der Folge um Struktur, fand jedoch kaum Lücken. In der 72. Minute sorgte Mattia Ruben Gianni mit dem Tor zum 0:2 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste.

In Weilheim kam der Favorit gegen das Schlusslicht aus Geislingen nicht über ein Unentschieden hinaus. Früh sah es nach einem standesgemäßen Verlauf aus, als Yücel Uluköylü bereits in der 7. Minute die 1:0-Führung für Weilheim erzielte. Die Geislinger Reserve gab sich jedoch nicht auf und kämpfte sich in die Begegnung zurück. In der 66. Minute belohnte Yunus Polat die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Eine Punkteteilung gab es auch in Nürtingen, wo die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie sahen. Alperen Nehir brachte Türkspor in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Esslinger ließ nicht lange auf sich warten: Niklas Hannak erzielte in der 19. Minute das 1:1. Nach dem Seitenwechsel ging Nürtingen durch Nikita Levenko in der 50. Minute erneut in Front (2:1), doch Moritz Ragg sicherte dem RSK Esslingen in der 79. Minute mit dem Treffer zum 2:2 einen Zähler.

Das spektakulärste Spiel des Tages fand in Frickenhausen statt. Die Heimelf führte nach Toren von Vladan Novovic in der 6. Minute und Denis Köhler in der 23. Minute bereits mit 2:0. Jesingen startete jedoch eine furiose Aufholjagd: Timo Mader glich mit einem Doppelpack in der 33. und 43. Minute zum 2:2 aus. Philipp Haußer (64. Minute) und Antonio Carfagna (66. Minute) drehten das Spiel auf 2:4. Frickenhausen kam durch Tom Volk in der 76. Minute noch auf 3:4 heran, doch Simon Benedict Kottmann sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) mit dem 3:5 für den Endstand.

Denkendorf festigte seinen Platz im Mittelfeld durch einen Heimsieg gegen Plochingen. Den Anfang machte Timo Müller in der 39. Minute mit dem Tor zum 1:0. Plochingen kam motiviert aus der Kabine und glich in der 57. Minute durch Avid Becker zum 1:1 aus. In der Schlussphase erhöhte Denkendorf jedoch den Druck: Marcello Di Fabio markierte in der 77. Minute das 2:1, ehe Mahsum Alper in der 86. Minute mit dem 3:1 den Endstand herstellte.

Der 1. FC Heiningen erledigte seine Pflichtaufgabe und eroberte die Tabellenspitze zurück. Dabei mussten die Gastgeber zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, als Thomas Burkhardt in der 28. Minute zum 0:1 für Oberboihingen traf. Heiningen reagierte jedoch prompt: Tom Glaser erzielte in der 31. Minute den 1:1-Ausgleich. Direkt nach der Pause brachte Bent Hofele sein Team in der 48. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Kevin Vincek in der 75. Minute mit dem 3:1 alles klarmachte.