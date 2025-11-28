Gipfelkracher bei Johannisthal – Abstiegskampf in Mitte

Der 12. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1 steht ganz im Zeichen von Spannung, Druck und richtungsweisenden Entscheidungen. Der vergangene Spieltag hatte mit nur drei Partien – fünf wurden wegen Frost abgesagt – wenig Bewegung gebracht, aber umso mehr Erwartungen an dieses Wochenende geschürt. Oben bäumt sich der Verfolgerpulk auf, während Inter nach dem 2:2 gegen die Berliner Amateure zum ersten Mal in dieser Saison etwas strauchelt. Und nun kommt mit den Sportfreunden Johannisthal das formstarke Team von Danilo Bethke – das große Mega-Duell des Spieltags. Doch auch unten knistert es: Hürtürkel unter neuem Trainerteam, Preussen II und Berolina Mitte brauchen dringend Punkte, während Schlusslicht SW Neukölln immer tiefer in den Strudel rutscht.

Empor II rangiert auf Platz zwölf, konnte am vergangenen Wochenende nicht antreten und präsentiert sich unter Cem Tekin und Maximilian Weber traditionell heimstark. Doch Hürtürkel kommt mit neuer Energie: Nach dem Abgang von Ex Coach Demirel steht nun das Duo Binici und Namdar an der Seitenlinie. Hürtürkel liegt auf Rang 13 noch knapp überm Strich, die Lage bleibt aber fragil. Mit Leopold Antonius Bussmann verfügt Hürtürkel über einen Fünf-Tore-Mann, der immer wieder Nadelstiche setzt. Empor will nicht unten rein rutschen. Ein richtungsweisendes Duell, bei dem der Sieger viel Druck von den Schultern bekommt – und der Verlierer tief in die Sorgenzone fällt.

Pfeffersport, Tabellenneunter, geht nach der 1:3-Niederlage bei Friedenau mit Frust im Bauch in dieses wichtige Heimspiel. Trainer Benno Scholze setzt weiterhin auf die Offensivkraft von William Scarlett, der mit sechs Toren und zwei Vorlagen zu den positivsten Erscheinungen der Aufsteiger gehört. Für die Gäste aus Lankwitz ist die Lage hingegen bedrohlich: Preussen II ist Vierzehnter, zuletzt fiel das Duell gegen Schöneberg dem Frost zum Opfer. Trainer René Wendl muss vor allem seine Defensive stabilisieren, die bereits 27 Gegentreffer kassiert hat. Hoffnungsträger bleibt Torjäger Hugo Timur mit sechs Saisontoren, doch das allein reicht nicht, wenn der Druck immer größer wird. Für beide Teams ist es ein Schlüsselspiel – Pfeffersport will den Anschluss ans Mittelfeld halten, Preussen II braucht jeden Zähler im Abstiegskampf.

Ein Nachbarschaftsduell mit Tabellensprengkraft. Hilalspor steht als Sechster gut da, die Partie gegen Berolina Mitte fiel zuletzt aus. Trainer Erdin Celen und Co-Coach Murat Akkas setzen auf Stabilität und Individualität, wobei Volkan Neziroglu (acht Treffer) weiterhin der wichtigste Offensivfaktor ist. Schöneberg dagegen ist Dritter, hat ein Spiel weniger absolviert und nur sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Das Team von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya sprüht vor Offensivkraft – Salih Uzun führt die Liga mit 14 Toren an, Yildiray Demir lenkt das Spiel mit acht Treffern und sechs Assists wie ein Spielmacher alter Schule. Nach der Spielabsage gegen Preussen II ist der Aufsteiger heiß auf den nächsten Dreier. Ein Topspiel auf Augenhöhe – und für Schöneberg die Chance, weiter Druck auf Inter auszuüben.

Die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf, geführt von Axel Liebenamm und Stefan Wirkus, sind nach dem ausgefallenen Spiel in Hürtürkel voller Tatendrang. Mit Tabellenplatz elf stehen sie solide da, doch ihnen fehlt die Konstanz, um dauerhaft nach oben zu blicken. Ganz anders Friedenau: Der Viertplatzierte ist mit nur acht Punkten Rückstand voll im Aufstiegsrennen, Trainer Thomas Plohmann baut auf eine Mannschaft, die sich zuletzt beim 3:1 gegen Pfeffersport in guter Form präsentierte. Mittendrin: Torjäger Ihab Al-Khalaf, der mit fünf Treffern und einer Vorlage immer mehr zum Schlüsselspieler wird. Die Partie verspricht ein Duell zweier Teams, die sich im athletischen Bereich nichts schenken. Friedenau geht als Favorit ins Spiel – doch die SF CW haben zu Hause schon manche Überraschung produziert.

Die Berliner Amateure, trainiert von Edgar Döring, überraschten zuletzt den Spitzenreiter Inter mit einem 2:2 und gehen nun mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Platz sieben ist eine starke Zwischenbilanz. Der Berliner SV 92 hingegen ist Fünfter, gewann am letzten Wochenende 2:1 gegen Borsigwalde und hält sich im erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten. Coach Dennis Linke kann auf Julius Zauner bauen, der mit sechs Saisontoren eine konstante Torgefahr ausstrahlt. Es wird ein Duell zweier Teams, die viel Wert auf Ballbesitz und Pressing legen. Für den BSV ist ein Sieg Pflicht, um nach oben in Schlagdistanz zu bleiben – für die Amateure wäre es das Signal, dass die Mannschaft in diesem Jahr mehr erreichen kann als nur ein gutes Mittelfeld.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal FC Internationale Berlin FC Inter 14:00 PUSH

Das Mega-Duell. Zweiter gegen Erster. Bethke gegen Swett Barro und Ulutürk. Die Sportfreunde Johannisthal stehen mit zehn Spielen und sieben Punkten Rückstand in Lauerstellung – und könnten Inter mit einem Sieg tatsächlich einholen, weil die Gäste bereits eine Partie mehr absolviert haben. Johannisthal lebt vom Sturm-Trio um Eric Warncke, Lukas Ferl und Patrick Kroll (insgesamt 18 Saisontore), die wie geschaffen sind für große Spiele. International hingegen taumelte beim 2:2 gegen die Amateure etwas, bleibt aber klarer Spitzenreiter. Und was für eine Offensive: Gaston Ignacio Nieto und S. Henrich Paya (je zwölf Tore) gehören zu den präzisesten Vollstreckern der Liga, während N. Stanley mit fünf Treffern ebenfalls konstant liefert. Für die Trainer Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk geht es darum, die Balance zwischen Angriffslust und Stabilität wiederzufinden. Dieses Topspiel wird die Richtung vorgeben – für beide Mannschaften und vielleicht für die gesamte Saison.

Borsigwalde, trainiert von Rogerio De Almeida, verlor zuletzt mit 1:2 beim Berliner SV 92 und steht nun auf Tabellenplatz acht. Vor allem der Sturm um Marcel Bubner und Daniel Mpembele Nzongo (beide fünf Tore) hält die Mannschaft im Rennen. Der Berliner SC II dagegen steht auf Platz zehn und verpasste durch die Spielabsage gegen Empor die Chance auf wichtige Punkte. Trainer Dominique Leitner setzt auf eine kompakte Defensive, doch offensiv fehlt oft die Durchschlagskraft. Ein enges, kampfbetontes Match ist zu erwarten – für beide geht es um Stabilisierung im Mittelfeld.

So., 30.11.2025, 14:10 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln 14:10 PUSH

Berolina Mitte hängt mit Platz 15 im Tabellenkeller fest und kommt nach der Spielabsage bei Hilalspor ohne neuen Erkenntnisse in dieses Schlüsselspiel. Trainer Pierre Tänzer weiß, dass seine Mannschaft vor allem die Offensive beleben muss – mit lediglich 14 Saisontoren droht man im Abstiegssumpf zu versinken. Noch dramatischer ist die Lage bei Schlusslicht SW Neukölln: Die Elf von Interimstrainer Pascal Maurice Stelter hat erst einen Sieg auf dem Konto, die Partie gegen Johannisthal fiel zuletzt ebenfalls aus. Mit erst elf erzielten Toren und sechs Punkten ist die Situation prekär. Gerade deshalb hat diese Begegnung enorme Bedeutung. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel – für beide vielleicht sogar ein frühes Endspiel im Kampf gegen den Abstieg.

Bei Berolina Mitte wird es spannend – Foto: Frank Arlinghaus