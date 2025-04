Gipfelkampf in Rehberge - Südring muss Dreier holen

Die Ausgangslage vor dem 23. Spieltag in der Bezirksliga-Staffel 3: An der Spitze liefern sich Schöneberg und Lichtenberg 47 II ein enges Rennen um den direkten Aufstieg in die Landesliga. Rehberge kann im Gipfelduell gegen Li47 II noch ran kommen. Am Tabellenende kämpfen Croatia II, Meteor II und Südring ums Überleben in der Bezirksliga

Einfach unten auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Infos zum Spiel zu gelangen

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!