Gipfeljagd und Kellerangst: Bezirksliga geht in Runde 18

Der Spitzenreiter reist zu einem Team, das im unteren Drittel jeden Punkt wie Wasser braucht. TURA Untermünkheim ist 13. mit 16 Punkten (17 Spiele, 22:33 Tore) und kam zuletzt zu einem 0:0 gegen Michelfeld – ein Punkt, der hilft, aber nicht heilt. SV Allmersbach steht bei 42 Punkten und gewann zuletzt 2:1 gegen Breuningsweiler. Das Hinspiel war eine klare Ansage: Allmersbach – Untermünkheim 5:0 (07.09.25). Für Untermünkheim ist das Rückspiel die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen. Für Allmersbach ist es ein Spiel, in dem man beweisen muss, dass Tabellenführung auch in unbequemen Auswärtspartien Bestand hat.

Ein Duell zwischen Aufsteiger-Druck und Mittelfeld-Ambition. SGM Kreßberg (Aufsteiger) steht bei 16 Punkten aus 15 Spielen (31:39 Tore) auf Rang 12 und holte zuletzt ein 1:1 in Schwaikheim. SG Oppenweiler-Strümpfelbach ist Siebter mit 22 Punkten (15 Spiele, 36:30 Tore) und kam mit einem starken 4:1 gegen Urbach aus dem letzten Spieltag. Das Hinspiel endete 1:1. Genau dieses Remis ist die Vorlage: Es kann wieder eng werden, wieder nervös – und für Kreßberg wäre jeder Punkt ein Stück Stabilität.

Ein direktes Duell im oberen Mittelfeld – und ein Hinspiel, das noch nachwirkt. TSV Schmiden ist Fünfter mit 27 Punkten (17 Spiele, 36:36 Tore) und bekam zuletzt in Gaildorf ein bitteres 0:4 eingeschenkt. TSV Schwaikheim steht als Sechster bei 26 Punkten (17 Spiele, 41:36 Tore) und spielte zuletzt 1:1 gegen Kreßberg. Das Hinspiel gewann Schmiden auswärts 4:2. Für Schwaikheim ist das eine offene Rechnung, für Schmiden die Chance, nach dem 0:4 wieder Kontrolle zu spüren. Wer hier gewinnt, bleibt in Reichweite von Unterweissach und Schornbach.



Zwei Teams, die an unterschiedlichen Stellen der Tabelle stehen – und doch denselben Druck fühlen. SV Unterweissach (Aufsteiger) ist Vierter mit 27 Punkten (16 Spiele, 31:27 Tore), verlor zuletzt aber dramatisch 2:3 in Obersontheim. TSV Nellmersbach steht bei 19 Punkten (17 Spiele, 28:38 Tore) auf Rang 10 und gewann zuletzt 2:0 gegen Rudersberg. Das Hinspiel gewann Unterweissach 3:1. Unterweissach will wieder in die Spur, Nellmersbach will beweisen, dass der Sieg gegen Rudersberg der Start zu einer Serie sein kann.



Ein Spiel, in dem die Gefühlslagen nicht unterschiedlicher sein könnten. TSV Michelfeld 1954 (Aufsteiger) ist 14. mit 13 Punkten (17 Spiele, 19:34 Tore) und kam zuletzt nicht über ein 0:0 in Untermünkheim hinaus. TSV Obersontheim steht als Elfter bei 18 Punkten (16 Spiele, 25:28 Tore) – aber mit dem großen Moment des letzten Spieltags: 3:2 gegen Unterweissach. Das Hinspiel gewann Obersontheim 3:1. Michelfeld braucht dringend Zählbares, Obersontheim will die Euphorie vom Sieg gegen Unterweissach mitnehmen und weiter Abstand nach unten schaffen.



Ein Duell im Mittelfeld, das trotzdem nach Abstiegskampf riecht, weil die Liga nach unten so eng ist. VfL Mainhardt (Aufsteiger) ist Achter mit 22 Punkten (15 Spiele, 26:26 Tore) und spielte zuletzt 0:0 in Schornbach. SV Breuningsweiler (Absteiger) steht bei 19 Punkten (17 Spiele, 34:37 Tore) auf Rang 9 und verlor zuletzt knapp 1:2 in Allmersbach. Das Hinspiel gewann Mainhardt auswärts 4:2. Breuningsweiler hat also eine Rechnung offen, Mainhardt den Beweis, dass man dieses Duell gewinnen kann.

Letzter gegen Dritter – aber die Hinrunde hat gezeigt, dass Urbach zumindest anknabbern kann. SC Urbach (Aufsteiger) ist Schlusslicht mit 10 Punkten (17 Spiele, 30:57 Tore) und verlor zuletzt 1:4 in Oppenweiler. TSV Schornbach steht als Dritter bei 32 Punkten (16 Spiele, 38:23 Tore) und kam zuletzt nicht über ein 0:0 gegen Mainhardt hinaus. Das Hinspiel gewann Schornbach 3:1. Für Urbach ist es die Chance, mit einem Heimspiel gegen einen Großen ein Lebenszeichen zu setzen. Für Schornbach ist es ein Spiel, das man gewinnen muss, wenn man oben dranbleiben will.

Der Jäger reist zum Kellerteam – und trägt dabei selbst den größten Druck der Spitze. TSV Rudersberg ist 15. mit 13 Punkten (16 Spiele, 27:47 Tore) und verlor zuletzt 0:2 in Nellmersbach. TSV Gaildorf steht bei 40 Punkten aus 15 Spielen (58:22 Tore) und kommt aus einem klaren 4:0 gegen Schmiden. Das Hinspiel gewann Gaildorf 3:0. Gaildorf weiß: Wer Allmersbach jagen will, darf hier nicht stolpern. Rudersberg weiß: Wenn man sich aus dem Keller ziehen will, braucht man Spiele, in denen man den Favoriten ärgert – gerade zu Hause.