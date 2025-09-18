Gipfelduell um 19:30 in der BZL St. 3 - Alle Spiele im Blick

Novi Pazar kassierte zuletzt eine herbe Niederlage und liegt mit drei Punkten im unteren Tabellendrittel. Makkabi hat sechs Punkte gesammelt und will sich in der Spitzengruppe festsetzen. Für die Gastgeber geht es schon um den Anschluss.

Adler ist mit sechs Punkten Fünfter, Friedrichshagen mit sieben Zählern Zweiter. Die Gastgeber punkten durch Offensivstärke, die Gäste durch defensive Stabilität. Ein Duell auf Augenhöhe, das beide im oberen Tabellenbereich halten könnte.

Britz hat bislang nur einen Sieg und steht im unteren Mittelfeld. Rehberge, als Aufstiegsfavorit gestartet, enttäuschte bislang und hat ebenfalls erst drei Punkte. Für beide Teams geht es um einen dringend benötigten Befreiungsschlag.

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 3

