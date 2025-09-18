Gipfelduell um 19:30 in der BZL St. 3 - Alle Spiele im Blick

Dersim II gegen Weißensee ist das frühe Gipfeltreffen am Donnerstag um 19 Uhr 30 (Liveticker hier) in der Bezirksliga-Staffel 3. Alle weiteren Begegnungen vom 4.Spieltag in der Vorschau
Der Tabellenführer aus Kreuzberg ist mit drei Siegen und 13 Toren perfekt in die Saison gestartet. Mit Ex Profi Max Kruse, Top Knipser Baran Akis (6 Tore) und Hakan Günaydin wird es Weißensee sauschwer haben. Sie reisen als Vierter an. Und haben zuletzt beim 9:0 gegen Brandenburg ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beide gelten als Aufstiegsfavoriten – ein Duell mit richtungsweisendem Charakter.
Brandenburg bleibt Schlusslicht und wartet nach drei Niederlagen auf den ersten Punkt. Victoria Friedrichshain dagegen hat nach dem 2:1-Sieg am letzten Spieltag den Anschluss ans Mittelfeld gefunden. Für die Gastgeber geht es um Schadensbegrenzung, für den Aufsteiger um den Sprung ins obere Drittel.
Meteor steht mit vier Punkten solide da, zeigte zuletzt ein 2:2 gegen Makkabi. Köpenick steckt mit nur einem Punkt tief im Tabellenkeller und hat die anfälligste Abwehr der Liga. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.
Pankow zeigte bislang wechselhafte Leistungen und steht mit drei Punkten knapp über dem Strich. Schwarz-Weiß Spandau kommt mit einem Sieg im Rücken und vier Zählern nach Pankow. Es ist ein klassisches Duell zweier Teams, die im Tabellenmittelfeld Fuß fassen wollen.
Teutonia rangiert mit vier Punkten im Mittelfeld. Staaken, aktuell Dritter, schoss bereits 16 Tore und feierte zuletzt ein 6:0. Die Gäste treten als klarer Favorit an, während Teutonia auf Heimstärke setzt.
Novi Pazar kassierte zuletzt eine herbe Niederlage und liegt mit drei Punkten im unteren Tabellendrittel. Makkabi hat sechs Punkte gesammelt und will sich in der Spitzengruppe festsetzen. Für die Gastgeber geht es schon um den Anschluss.
Adler ist mit sechs Punkten Fünfter, Friedrichshagen mit sieben Zählern Zweiter. Die Gastgeber punkten durch Offensivstärke, die Gäste durch defensive Stabilität. Ein Duell auf Augenhöhe, das beide im oberen Tabellenbereich halten könnte.
Britz hat bislang nur einen Sieg und steht im unteren Mittelfeld. Rehberge, als Aufstiegsfavorit gestartet, enttäuschte bislang und hat ebenfalls erst drei Punkte. Für beide Teams geht es um einen dringend benötigten Befreiungsschlag.
