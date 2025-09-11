Gipfelduell Friedenau vs Inter - Preussen II unter Druck

Der dritte Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1 steht an. Während Johannisthal, Inter und Schöneberg ihre weiße Weste verteidigen wollen, geraten die sieglosen Teams vom Tabellenende bereits ins Schwitzen. Überraschungen sind programmiert, Tore garantiert. Alle Begegnungen vom 3.Spieltag in der Vorschau

David gegen Goliath heißt es an der Paul-Heyse-Straße: Aufsteiger Pfeffersport erwartet Absteiger und Titelfavorit Johannisthal. Pfeffersport von Trainer Benno Scholze startete stark mit einem 3:0 gegen Charlottenburg-Wilmersdorf, musste dann aber bei Hilalspor (1:4) Lehrgeld zahlen. Mit William Scarlett (2 Tore) verfügt man über einen Stürmer, der immer für Gefahr sorgt. Johannisthal ist unter Danilo Bethke bislang das Maß aller Dinge: 12:2 Tore, zwei Siege und zuletzt ein 8:0 gegen den Berliner SC II. Lukas Ferl führt die Torschützenliste mit 4 Treffern an, dazu glänzen Yoshua Lüdtke (3 Tore) und Nikolas Müller (2 Tore, 2 Assists). Pfeffersport will sich wehren, aber die Favoritenrolle ist klar verteilt.

Ein Spitzenspiel in Schöneberg: Der Tabellenvierte Friedenauer TSC empfängt den Zweiten FC Internationale. Friedenau ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen perfekt gestartet, zuletzt gab es ein souveränes 2:0 in Borsigwalde. Trainer Thomas Plohmann setzt auf eine stabile Defensive, die bisher nur ein Gegentor zuließ. Offensiv überragte am ersten Spieltag Ihab Al-Khalaf mit einem Doppelpack. Inter dagegen präsentiert sich unter Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk torhungrig wie selten. 7:2 gegen Hilalspor, danach 2:0 bei SW Neukölln – mit neun Treffern stellt Inter den zweitbesten Angriff der Liga. Besonders Neuzugang Nikolas Stanley (3 Tore) sowie Gaston Ignacio Nieto und S. Henrich Paya (je 3 Treffer) sind kaum zu stoppen. Ein echter Härtetest für Friedenau, das auch noch ungeschlagen ist.

In Lankwitz eröffnet Preussen II am Freitagabend das Wochenende – und für das Team von René Wendl geht es schon früh ums Überleben. Zwei Niederlagen, erst zwei Tore bei sieben Gegentoren und Tabellenplatz 13 sprechen eine deutliche Sprache. On top das als dreijähriger Pokalfinalist das Aus gegen Biesdorf II. Am letzten Spieltag kassierte die Reserve der Preussen bei Empor II ein 1:4. Nun braucht es dringend ein Lebenszeichen. Ganz anders die Lage bei DJK Schwarz Weiß Neukölln. Trainer Michael Karakaya sah sein Team am zweiten Spieltag zwar mit 0:2 gegen Inter unterliegen, doch die drei Punkte vom Auftaktsieg beim Berliner SV (4:2) sorgen für Ruhe.

Nach dem 0:8-Debakel bei Johannisthal steht der Berliner SC II mächtig unter Druck. Trainer Dominique Leitner muss sein Team stabilisieren, sonst droht der Absturz. Zwar stehen drei Punkte durch das 4:1 gegen Tabellenschlusslicht Berolina Mitte zu Buche, doch die Abwehr offenbarte extreme Schwächen. Hilalspor kommt mit Rückenwind: Nach dem 2:7 bei Inter schlug das Team von Erdin Celen und Murat Akkas zurück und gewann 4:1 gegen Pfeffersport. Das haben nur wenige den Kreuzbergern zugetraut in der aktuellen Lage. Chawraba sticht mit drei Treffern heraus und ist einer der gefährlichsten Stürmer der Liga. Mit seiner Physis und Wucht könnte er auch die mehr als angeschlagene BSC-Abwehr ärgern.

Die Reserve von Empor will nach dem klaren 4:1 gegen Preussen II weiter nach oben. Trainerduo Cem Tekin und Maximilian Weber darf auf seine Offensivkräfte bauen: Ploschenz und Bochnia trafen jeweils doppelt und stehen in der Torjägerliste weit oben. Aktuell ist Empor mit drei Punkten Zehnter, doch das Potenzial für mehr ist da. Borsigwalde unter Rogerio De Almeida liegt ebenfalls bei drei Punkten, nachdem man zum Auftakt Preussen 3:1 schlug, dann aber 0:2 gegen Friedenau verlor.

Ein weiteres Duell zwischen oben und unten: Aufsteiger Schöneberg ist unter Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya mit zwei Siegen Dritter. Nach dem 6:2 gegen Empor II folgte ein 3:1 bei SF Charlottenburg-Wilmersdorf. Enes Uzun mit 4 Toren und Cabuk mit 2 Treffern sind die Garanten des Erfolgs. Berolina Mitte dagegen ist Schlusslicht, zwei Niederlagen und Platz 16 sprechen Bände. Trainer Pierre Tänzer hofft auf ein Lebenszeichen, nachdem es zuletzt ein 0:4 gegen den Berliner SV setzte. Ein Punktgewinn in Schöneberg wäre schon eine große Überraschung

Ein interessantes Duell im oberen Drittel: Hürtürkel liegt mit drei Punkten auf Rang sechs, der BSV 92 auf Platz fünf. Beide Teams haben ein Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Hürtürkel siegte am letzten Wochenende 4:1 bei den Amateuren, wo Onur und Umut Yüksek trafen – beide stehen bereits bei zwei Saisontoren. Trainer Abdüssamed Demirel darf also auf seine Brüder im Sturm setzen. Der BSV 92 um Trainer Dennis Linke gewann zuletzt 4:0 gegen Berolina Mitte und zeigte sich abschlussstark. Mit sechs erzielten Toren, verteilt auf mehrere, hat der Traditionsverein eine gute Basis, um in Neukölln zu bestehen. Es dürfte ein offener Schlagabtausch werden.

Ein echtes Kellerduell in Wilmersdorf. Die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf sind als Aufsteiger noch punktlos, zwei Niederlagen bei 1:6 Toren bedeuten Rang 15. Trainerduo Axel Liebenamm und Stefan Wirkus will endlich den ersten Dreier einfahren. Immerhin zeigte man beim 1:3 gegen Schöneberg Moral. Auch die Berliner Amateure haben unter Edgar Döring zwei Spiele verloren, zuletzt 1:4 gegen Hürtürkel. Mit nur zwei Treffern und sieben Gegentoren stehen die Amateure auf Rang 14 – knapp vor den Gastgebern. Beide Teams brauchen den Sieg dringend, um nicht frühzeitig in der Abstiegszone zu verharren.

