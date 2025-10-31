Gipfelduell Adler gegen Dersim II - Brdbg. 03 muss liefern

Noch vor dem großen Showdown zwischen dem Tabellenführer und seinem Verfolger kommt der 9. Spieltag in der Berliner Bezirksliga Staffel 3 mit acht Begegnungen voller Geschichten. Wer setzt seinen Lauf fort? Wer stolpert? Hier sind die Vorschauen zu allen Partien – inklusive Trainer, aktueller Tabellenlage und Rückblick auf die letzte Runde.

Staaken II liegt mit 9 Punkten auf Platz 13 und verpasste zuletzt beim 0:3 gegen Köpenicker FC II wichtige Punkte. Wichtig ist defensiv kompakt zu stehen und schnelle Nadelstiche zu setzen. Schwarz-Weiss Spandau rangiert mit 11 Punkten gleichfalls bei Platz 9 und feierte zuletzt einen 4:0-Sieg gegen Victoria Friedrichshain – Trainer Marco Jahn sieht bestimmt noch Luft nach oben. In dieser Begegnung könnte das Momentum auf Seiten von SW liegen, doch Staaken darf zuhause keinesfalls unterschätzt werden.

Die Gastgeber von Victoria Friedrichshain stehen mit 7 Punkten (Platz 14) noch unten im Tabellenkeller und wollen nach der 0:4-Pleite bei Schwarz-Weiss Spandau endlich anschreiben. Trainer Sergii Martynovskyi fordert von seinem Team mehr Konsequenz im Abschluss und Stabilität in der Defensive. Meteor II reist mit 11 Punkten (Platz 8) an – nach dem knappen 2:3 gegen den Weißenseer FC will Trainer Mohamed Ali, dass seine Mannschaft Wiedergutmachung betreibt. Für Victoria gilt: Heimvorteil nutzen, Mut zeigen und die Partie offen gestalten. Meteor hingegen will sich mit einer ordentlichen Auswärtsleistung im oberen Mittelfeld festsetzen.

Rehberge steht mit 6 Punkten auf Platz 15 und verlor zuletzt 2:4 beim 1. FC Novi Pazar. Trainer Maurice Kliemannel fordert aus einer kompakten Defensive heraus mehr Mut in der Offensive. Teutonia II liegt mit 16 Punkten auf Rang 3 und gewann zuletzt mit 2:1 bei Friedrichshagener SV. Trainer Joshua Menzel sieht sein Team im Aufwind. In dieser Partie ist Teutonia klarer Favorit – doch Rehberge hat den Heimvorteil und kann mit einer beherzten Leistung für Überraschung sorgen.

Friedrichshagener SV steht mit 10 Punkten auf Platz 11 und kam zuletzt beim 1:2 gegen SSC Teutonia II nur knapp unter die Räder. Trainer Michael Richter glaubt fest daran, dass sein Team zuhause punkten kann. Der FC Brandenburg 03 dagegen rangiert mit nur einem Zähler (nach drei Punkten Abzug aus der Vorsaison) abgeschlagen auf Platz 16. Trainer Sascha Wernitz steht vor einer enormen Aufgabe: Trotz der klaren Außenseiterrolle will sein Team nicht kampflos untergehen. Die Gastgeber sind favorisiert – Brandenburg 03 ist zum Siegen gezwungen. Bei einem Punktestand von -2

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr SV Adler Berlin 1950 SV Adler BSV Dersim 1993 BSV Dersim II 13:00 live PUSH

Die Partie des Spieltags: Adler Berlin mit 19 Punkten auf Platz 2 empfängt Spitzenreiter BSV Dersim II mit 21 Punkten. Adler enttäuscht beim 2:2 gegen Brandenburg 03 – Trainer Dennis Keller will eine Reaktion sehen. Dersim II gewann zuletzt 1:0 gegen Britz – Trainer Güven Akpolat hat mit seiner Mannschaft, unter anderem mit Ex-Bundesliga-Profi Max Kruse sowie den Offensivkräften Buran Akis und Hakan Günaydin, eine mehr als schlagkräftige Formation. Als Tabellenführer ist Dersim Unter Druck, diesen Platz zu verteidigen. Adler will die Chance nutzen, im Heimspiel vorbeizuziehen. Ein absolutes Top-Spiel mit großem Relevanz-Faktor.

Weißenseer FC rangiert mit 12 Punkten auf Platz 5 und gewann zuletzt 3:2 bei BFC Meteor 06 II – Trainer Simon Schatta sieht Licht am Horizont. Der 1. FC Novi Pazar liegt mit ebenfalls 12 Punkten auf Platz 6 und setzte sich 4:2 gegen Rehberge durch – Trainer Volkan Güney will mit seinem Team nach oben klettern. Beide Teams haben ähnliche Punktzahlen und Ziele – doch Weißensee genießt Heimvorteil und will diesen nutzen, um sich im oberen Mittelfeld weiter zu etablieren. Novi Pazar wiederum will zeigen, dass man ein starker Herausforderer ist.

Britz steht mit 15 Punkten auf Platz 4 und war zuletzt bei der 0:1-Niederlage gegen Dersim II knapp dran – Trainer Sebastian Hahn wird das Spiel analysiert haben und will, dass seine Mannschaft aus den Fehlern lernt. Einheit zu Pankow liegt mit 10 Punkten auf Platz 12 und kassierte zuletzt ein 1:7-Debakel gegen TuS Makkabi II – Trainer Jan Dober steht vor der Herausforderung, Selbstvertrauen zurückzubringen. Britz ist klarer Favorit – doch Pankow will für eine Überraschung sorgen. Ein Sieg würde Britz weiter vorn festzurren, Pankow wäre bei einem Erfolg raus aus dem Tabellenstress.

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi II Köpenicker FC KöpenickerFC II 15:30 PUSH