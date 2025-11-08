Gipfel-Highlight bei Delay Sports – stoppt Grünau Lübars?

Es wird ernst in der Bezirksliga Staffel 2! Tabellenführer Marienfelde II marschiert vorneweg, doch dahinter kämpfen Delay Sports, VfB Berlin, GW Neukölln und Veritas um den zweiten Aufstiegsplatz. Dazu sorgt das Phänomen Lübars für Furore – vier Siege in Serie seit Trainer Detlef Fitzek das Ruder übernommen hat. Und auch im Tabellenkeller geht’s ums Überleben. Der 10. Spieltag verspricht Tore, Tempo und Emotionen.

Seitdem Detlef Fitzek das Traineramt bei Lübars übernommen hat, läuft es wie im Rausch. Vier Siege in Serie, Platz 7 und nur noch sechs Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Beim 3:1 gegen den Berliner TSC überzeugt Lübars. Auch mit Vincent Schareina und Malcolm Mbah, die die Offensive antreiben. Doch A-Lizenz Coach Christof Reimann (ehemals FC Strauberg und BFC Dynamo) und der Grünauer BC (12. Platz, 8 Punkte) kommen nach dem 4:1 über Wilhelmsruh mit breiter Brust. Auf Lucian Grabowski (5 Tore, 3 Vorlagen) muss man aufpassen. Lübars ist Favorit – doch Grünau hat bewiesen, dass es unangenehm zu bespielen ist.

Nach dem spektakulären 7:3 in Britz ist Thomas Heyman mit Wittenau (9. Platz, 10 Punkte) wieder im Aufwind. Besonders Kevin Schwill und Philipp Engel präsentierten sich in Torlaune. Doch Trainer Heyman wird vor Überheblichkeit warnen. Kilian Kitta’s Sparta (10. Platz, ebenfalls 10 Punkte) verliert in Heinersdorf knapp mit 1:2 – zu wenig. Luca Lescano (7 Tore) bleibt die einzige echte Waffe im Angriff.

Es ist das Duell zweier ambitionierter Aufstiegsteams. Abdul Aziz Fakhro’s Veritas (4. Platz, 20 Punkte) ist nach dem 2:2 bei Bosna leicht enttäuscht, doch vor heimischem Publikum will das Team wieder glänzen. Sebastian Ghasemi-Nobakht (10 Tore) bleibt die Lebensversicherung im Angriff, während Mehmet Aydin mit elf Vorlagen ligaweit Maßstäbe setzt. Volkan Ergin und sein GW Neukölln (2. Platz, 22 Punkte) haben nach dem 1:3 bei VfB Berlin einiges gutzumachen. Die Offensivreihe um N. Schyschka (9 Treffer) und Florian Sander (6 Tore) ist brandgefährlich – doch die Defensive zeigte zuletzt Schwächen. Der Gewinner dieses Duells bleibt eng dran an Spitzenreiter Marienfelde.

Zwei Teams auf der Suche nach Halt. Philip Preikschat’s Charlottenburg II (13. Platz, 7 Punkte) geht nach dem 0:5 bei Delay Sports verunsichert ins Spiel. Die Offensive bleibt zu harmlos, defensiv fehlt die Abstimmung. Henry Krüger und Concordia Wilhelmsruh (15. Platz, 4 Punkte) verloren zuletzt 1:4 in Grünau und stehen mit dem Rücken zur Wand. Immerhin sorgt David Ulm (6 Tore) für Hoffnung. Verliert einer von beiden, steckt er endgültig tief im Abstiegssumpf.

Morgen, 12:15 Uhr SV Bosna Berlin 94 SV Bosna BSV Heinersdorf Heinersdorf 12:15 PUSH

Beim 2:2 gegen Veritas zeigte Edin Jukic’s Bosna (6. Platz, 17 Punkte) wieder ansehnlichen Fußball, ließ aber zu viele Chancen liegen. Esmir Salihović (5 Tore) und Arouna Kankou bleiben brandgefährlich.

Paul Koste’s Heinersdorfer (8. Platz, 13 Punkte) reisen nach dem 2:1 über Sparta mit breiter Brust an. Peer-Phillip Brendler (6 Tore in 4 Spielen) ist derzeit einer der heißesten Stürmer der Liga. Zwei Teams, die offensiv denken – hier ist Tore-Garantie inklusive.

Morgen, 12:30 Uhr Delay Sports Berlin Delay Sports VfB Berlin 1911 VfB Berlin 12:30 live PUSH

Es ist das Spiel, auf das ganz Berlin schaut: Delay Sports gegen VfB Berlin. Der Influencer-Klub um Kevin Pannewitz und Andreas Schild (5. Platz, 17 Punkte) will mit einem Sieg zurück in die Spitzengruppe. Nach dem Punktabzug bei Veritas und dem klaren 5:0 gegen Charlottenburg II ist die Stimmung bestens.

Mit Pascal Brossmann (14 Tore) und Zulu Ernst (10 Tore) verfügt Delay über das gefährlichste Offensivduo der Liga.

Doch Maik Mann’s VfB Berlin (3. Platz, 21 Punkte) hält dagegen. Der 3:1-Erfolg gegen Neukölln war ein fettes Ausrufezeichen. Gino Gillmeister (8 Tore) und John Klaucke (6 Treffer) sorgen vorn für Durchschlagskraft. Ein echter Gipfel – und womöglich eine Mini Vorentscheidung im Aufstiegsrennen.

Morgen, 14:00 Uhr SV Stern Britz 1889 Stern Britz FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II 14:00 PUSH

Letzter gegen Erster: Nico Legel’s Britzer (16. Platz, 0 Punkte) warten weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Trotz drei eigener Treffer beim 3:7 gegen Wittenau zeigt die Abwehr zu viele Lücken. Resul Hirik (5 Tore) bleibt der einzige Lichtblick.

Martin Lorenz und seine Marienfelder (1. Platz, 23 Punkte) spielen aktuell wie eine Maschine. Das 10:0 gegen Traber FC war ein Ausrufezeichen. Marc-Jerome Schmidt (10 Tore) und Till Graupner (6 Tore) sorgen für Dauerfeuer. Alles andere als ein klarer Sieg des Tabellenführers wäre eine Sensation.