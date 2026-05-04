Gipfel-Gleichschritt an der Spitze: Ein Spieltag der Nervenstärke Bezirksliga Neckar/Fils: Ebersbach und Heiningen verteidigen ihre Spitzenpositionen souverän, während im Keller die Hoffnung glimmt. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader

Die Luft im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Neckar/Fils wird immer dünner. Am 25. Spieltag demonstrierten die beiden Top-Teams ihre Entschlossenheit und ließen der Konkurrenz keine Gelegenheit, den Abstand zu verkürzen. Während an der Tabellenspitze die Dominanz regiert, erlebten die Zuschauer im Tabellenkeller heroische Befreiungsschläge und bittere Rückschläge im Kampf um den Klassenerhalt. Es war ein Sonntag, der von taktischer Disziplin und punktueller offensiver Brillanz geprägt war.

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Der TSV Weilheim festigte seine Position in der oberen Tabellenhälfte durch einen konzentrierten Auftritt. Alperen Karaceylan brachte die Hausherren bereits in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. In einer Phase, in der Plochingen auf den Ausgleich drängte, sorgte Nai Pascal Amekpo in der 86. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Während Weilheim mit nun 45 Punkten auf Rang fünf klettert, verbleibt Plochingen mit 21 Zählern auf dem 14. Platz.

Der Tabellendritte aus Donzdorf unterstrich seine Ambitionen beim TSV Berkheim deutlich. Tolunay Gedik erzielte in der 9. Minute das 0:1 für die Gäste. In der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) glich Nils Müller für Berkheim zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Donzdorf wieder die Kontrolle: Patrick Gaugel besorgte in der 53. Minute das 1:2. Ein später Doppelpack von Josip Škrobić in der 78. Minute zum 1:3 und in der 88. Minute zum 1:4 stellte den Endstand her. Donzdorf festigt damit Rang drei mit 49 Punkten.

In einer hart umkämpften Partie in Nürtingen fiel die Entscheidung bereits in der Anfangsphase. Mustafa Ercan erzielte in der 8. Minute den goldenen Treffer zum 1:0. Nürtingen verteidigte diesen knappen Vorsprung über die restliche Spielzeit und schloss nach Punkten zu Oberboihingen auf; beide Teams stehen nun bei 31 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Der Verfolger aus Heiningen musste in Frickenhausen Schwerstarbeit verrichten, um den Anschluss an die Spitze zu halten. Kevin Vincek erzielte in der 53. Minute die Führung zum 0:1. Frickenhausen bewies Moral und kam durch Aurelio Portale in der 69. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: Dennis Kleber stellte in der 74. Minute auf 1:2. In der Nachspielzeit (90.+4) machte Bent Hofele mit dem Tor zum 1:3 alles klar. Heiningen bleibt mit 61 Punkten auf Schlagdistanz zum Thron.

Der Spitzenreiter gab sich in Denkendorf keine Blöße und wahrte seine weiße Weste in der Rückserie. Moritz Roos traf in der 47. Minute zum 0:1 und brach damit den Bann der ersten Halbzeit. Robin Steinborn besiegelte in der 83. Minute mit dem 0:2 den verdienten Auswärtssieg. Ebersbach verteidigt damit die Tabellenführung mit 62 Punkten.

An der Jesinger Allee sahen die Zuschauer eine Punkteteilung, die für Kirchheim im Kampf um die vorderen Plätze zu wenig sein dürfte. Argjend Shalaj brachte den VfL bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Salach kämpfte sich jedoch zurück und belohnte sich in der 84. Minute durch den Ausgleichstreffer von Max Weber. Kirchheim belegt mit 42 Punkten Rang sechs, während Salach mit 34 Punkten auf Platz acht rangiert.

Trotz eines couragierten Beginns der Geisinger Reserve setzten sich die Esslinger Gäste am Ende durch. Ozgur Kahlaf erzielte in der 17. Minute die überraschende 1:0-Führung für das Schlusslicht. Nach der Pause drehte Till Hammerle die Partie mit einem Hattrick: Er glich in der 47. Minute zum 1:1 aus, traf in der 63. Minute zur 1:2-Führung und machte in der 83. Minute mit dem 1:4 alles klar, nachdem Niklas Hannak in der 70. Minute bereits auf 1:3 erhöht hatte. Can-Cemy Önder verkürzte für Geislingen in der Nachspielzeit (90.+5) zum 2:4-Endstand. Esslingen rückt mit 46 Punkten auf den vierten Tabellenplatz vor.