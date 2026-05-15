Gipfel-Fernduell hat es in sich – Abstiegskampf ebenfalls

– Foto: Frank Arlinghaus

Der 26. Spieltag der Landesliga Staffel 1 läuft bereits: BFC Preussen II feiert einen wichtigen Sieg gegen Empor II, während sich Pfeffersport und Hilalspor torlos trennen. Spitzenreiter FC Internationale Berlin steuert weiter Richtung Berlin-Liga, dahinter kämpft Sportfreunde Johannisthal um die Relegation gegen den aktuellen Staffel-2-Zweiten Köpenicker FC. Im Tabellenkeller stehen vor allem Neukölln, Berolina Mitte, Pfeffersport und Hürtürkel unter Druck.

Morgen, 14:00 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln 14:00 PUSH

Tabellenführer Internationale geht mit 62 Punkten als klarer Favorit in die Partie und kann den nächsten großen Schritt Richtung Berlin-Liga machen. Neukölln steht mit nur 16 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht dringend Zähler.

Friedenau spielt mit 42 Punkten eine stabile Saison im oberen Mittelfeld. Borsigwalde steht bei 34 Punkten und will sich endgültig aller Abstiegssorgen entledigen. Die Gastgeber bringen die bessere Ausgangslage mit.

So., 17.05.2026, 12:15 Uhr Berliner SV 92 BSV 1892 SV BW Berolina Mitte 49 Berolina 12:15 PUSH

Der Berliner SV 92 hält mit 51 Punkten Anschluss an Rang zwei und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Schlusslicht Berolina Mitte steht massiv unter Druck und braucht dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Hürtürkel kämpft mit 27 Punkten weiter um den Klassenerhalt. Die Berliner Amateure stehen mit 37 Punkten im gesicherten Mittelfeld und können vergleichsweise befreit auftreten. Für die Gastgeber ist die Partie enorm wichtig. So., 17.05.2026, 12:30 Uhr 1. FC Schöneberg 1913 Schöneberg SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 Charl.-Wilm. 12:30 PUSH Beide Aufsteiger stehen im unteren Mittelfeld. Charlottenburg-Wilmersdorf hat mit 36 Punkten etwas mehr Luft, Schöneberg steht bei 29 Punkten weiter unter Druck. Ein direktes Duell mit hoher Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC II Sportfreunde Johannisthal Johannisthal 13:00 PUSH

Johannisthal verteidigt mit 59 Punkten Rang zwei und will den Vorsprung auf den Berliner SV 92 behaupten. Der Berliner SC II hat sich mit 36 Punkten ins gesicherte Mittelfeld gearbeitet. Die Gäste stehen im Rennen um die Relegation dennoch klar unter Zugzwang.

Preussen II verschafft sich mit dem Heimsieg weiter Luft im Abstiegskampf und verbessert sich auf 33 Punkte. Empor II bleibt trotz früher Führung tief im Tabellenkeller hängen und verpasst einen wichtigen Befreiungsschlag. Für die Gäste wird die Lage im Saisonendspurt immer unangenehmer.

Pfeffersport sammelt im Kampf gegen den Abstieg zumindest einen wichtigen Punkt. Hilalspor verpasst dagegen die Chance, den Druck auf die Top drei zu erhöhen. In einer umkämpften Partie bleiben Tore Mangelware, am Ende hilft das Remis vor allem den Gastgebern.

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