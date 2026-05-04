Gipfel-Duo patzt im Gleichschritt – Last-Minute-Drama in der Kurstadt Bamberg und Großbardorf lassen Federn +++ Louis Botzem schockt Bad Kissingen in der Nachspielzeit +++ Abtswind robbt sich im Titelrennen nochmal heran +++ Fuchsstadt und Rimpar abgestiegen von Marco Baumgartner · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Patzer im Aufstiegsrennen: Der TSV Großbardorf kam beim Duell gegen die DJK Dampfach nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus. – Foto: Sven Trautwein

Hochspannung pur im Endspurt der Landesliga Nordwest! Am 32. Spieltag patzten die beiden Top-Teams im Fernduell um die Meisterschaft jeweils in der Schlussphase. Während Bamberg in der Nachspielzeit den Sieg aus der Hand gab, rettete Dampfach einen Punkt in Großbardorf. Nutzniesser ist der TSV Abtswind, der durch einen Heimsieg den Rückstand verkürzte. Im Tabellenkeller feierte die DJK Hain einen immens wichtigen Last-Minute-Erfolg.

Ein spätes Eigentor verhinderte den Bamberger Befreiungsschlag. Lange Zeit sah der Spitzenreiter nach dem Treffer von Simon Allgaier (21.) wie der sichere Sieger aus und steuerte auf die drei Punkte zu. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit unterlief Jona Bretterreich das Missgeschick: Sein Eigentor bescherte der TuS Leider den späten Ausgleich. Bamberg (73 Punkte) bleibt zwar vorn, verpasst es aber, den Vorsprung entscheidend auszubauen.

Auch der Verfolger aus Großbardorf (72 Punkte) kam gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner nicht über ein Remis hinaus. Nathan Wirth brachte die Grabfelder früh in Front, doch Adrian Hatcher glich für die DJK Dampfach aus. Trotz der erneuten Führung durch Sven Gottwald kurz vor der Pause schlug Hatcher nach einer Stunde erneut zu und sicherte Dampfach (Platz 16) einen wertvollen Punkt im Überlebenskampf.

Der TSV Abtswind (68 Punkte) meldet sich im Titelrennen zurück. In einer torreichen Begegnung behielt die Götzelmann-Elf die Oberhand. Benjamin Desic, Jonas Enzmann und Elias Röding sorgten bereits zur Pause für eine komfortable Führung. Zwar kam Schwebenried durch einen Burger-Elfmeter noch einmal heran, doch Piet Scheurer machte in der 78. Minute alles klar. Abtswind rückt bis auf vier Zähler an den Relegationsplatz heran.

Dramatischer hätte der Abstiegs-Krimi in der Kurstadt nicht enden können. Vor 270 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen Abnutzungskampf ohne Tore – bis zur 95. Minute. Louis Botzem wurde zum Helden der DJK Hain, als er tief in der Nachspielzeit den Siegtreffer markierte. Hain zieht damit punktetechnisch mit Bad Kissingen gleich (beide 34 Punkte) und verlässt aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vorerst die Relegationsränge.

Wichtiger Heimsieg für den 1. FC Lichtenfels im Kampf um den Klassenerhalt. Leon Holzheid und Maximilian Pfadenhauer stellten die Weichen noch im ersten Durchgang auf Sieg. Trotz des schnellen Anschlusstreffers der Schweinfurter durch Moritz Kirchner retteten die Korbmacher den Vorsprung über die Zeit. Die FT Schweinfurt schwächte sich kurz vor Schluss zudem durch eine Rote Karte gegen Yanick Frey (88.) selbst.

Der Aufsteiger aus Eisingen (45 Punkte) untermauert seine starke Saison und schlägt den Favoriten aus Karlburg. Hannes Glas brachte die Hausherren früh in Führung, die Cornelius Hock postwendend egalisierte. Lukas Götz erzielte nach einer halben Stunde den Siegtreffer. Karlburg (57 Punkte) rutscht damit auf Platz fünf ab, während Eisingen den Klassenerhalt so gut wie sicher hat.

Nun ist es bittere Gewissheit: Der 1. FC Fuchsstadt steht nach der Heimpleite gegen Frammersbach als Absteiger fest. Zwar ging die Bartel-Elf durch Schmidtner zunächst in Führung, doch im zweiten Durchgang drehte die TuS durch Haas, Amrhein und Englert das Spiel und besiegelte das Schicksal der "Füchse". Bei nur noch zwei verbleibenden Spielen und zehn Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze ist der Gang in die Bezirksliga für Fuchsstadt (23 Punkte) rechnerisch nicht mehr abzuwenden.

In einem engen Aschaffenburger Duell behielt die Alemannia die Oberhand. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Jan Balmert in der 75. Minute, nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung. Haibach springt durch den Erfolg auf den vierten Tabellenplatz vor, während Vatan Spor mit 41 Punkten im gesicherten Mittelfeld verbleibt.