Gipfel-Duell in Hermsdorf - Abstiegs-Duell bei Novi

Inter II zeigt sich nach der bitteren 1:2-Niederlage in Kladow weiter unbeständig. Trainer Oliver Bass steht mit 26 Punkten auf Rang neun. Hoffnungsträger bleibt Alec Even Hinderlich mit 11 Toren in nur 10 Spielen. Stern II von Coach Patrick Büch holt zuletzt ein respektables 2:2 gegen Hürtürkel, doch mit 16 Punkten und Platz 13 ist die Lage sehr bedrohlich. Das Hinspiel entscheidet Inter II mit 4:2 für sich – und will nun den Befreiungsschlag Richtung gesichertes Mittelfeld setzen.