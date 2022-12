Giovanni Spinella gegen Carlos Penan: Duell um Aufstieg und Krone Bezirksliga, Gruppe 2: Mit je 17 Treffern liefern sich der 23- und der 32-jährige Stürmer ein Duell - um die Torjägerkrone und den Aufstieg in die Landesliga.

In Gruppe 2 der Bezirksliga geht es an der Spitze der Torjägerliste eng zu. Die Top-Fünf-Schützen sind nur zwei Treffer voneinander getrennt, zwei Spieler führen das Ranking torgleich an. Auf jeweils 17 Treffer kommen Carlos Penan vom ASV Mettmann sowie Giovanni Spinella vom SV Solingen.

Die Quote des 32-jährigen Penan ist dabei noch ein wenig besser, erzielte er doch die 17 Tore in nur 13 Partien. Zudem erreichte der Angreifer damit mit seinem Team den optimalen Output, denn die ASV-Kicker führen die Tabelle der Gruppe mit 40 Punkten aus 17 Spielen vor dem TSV Ronsdorf an.

Bis zu seinem Wechsel im Sommer spielte Penan, abgesehen von einem einjährigen Intermezzo bei der SG Unterrath, sechs Jahre lang in der Oberliga Niederrhein für Ratingen 04/19, schoss in dieser Zeit 41 Tore. Eine solche Quote wie in dieser Saison hat der Angreifer also lange nicht erreicht. Vor seiner Ratinger Zeit gab es aber eine Reihe von Stationen. In der Jugend kickte er für Fortuna Düsseldorf, parallel auch schon bei der Zweitvertretung in der damaligen NRW-Liga. In der Landesliga lief er für den VfB Hilden auf, für den VfB Speldorf in der NRW- sowie in der Oberliga. Auch für den MSV Duisburg II spielte er Oberliga, ehe er für ein Jahr in der Regionalliga Südwest für die TuS Koblenz auflief. Und Futsal hat er für Fortuna Düsseldorf auch eine Weile lang gespielt. Eine beachtliche Vita.

Giovanni Spinella rangiert mit seinem SV Solingen als Landesliga-Absteiger auf dem vierten Tabellenplatz, fünf Zähler hinter Penans ASV Mettmann. Neben dem Duell um die Torjägerkrone könnte es zwischen beiden also auch eines um den Aufstieg werden. Die Liste der Stationen des 23-jährigen Spinella ist der Logik folgend kürzer. Nach der Jugendzeit beim VfB Solingen sog es den Stürmer zum VfB Hilden, wo es zu Einsätzen in der Zweitvertretung kam, einen gab es auch in der Oberliga. Es folgte die Rückkehr zum VfB, doch eine Quote, wie Spinella sie in dieser Saison aufweist, hat er noch nie zustande gebracht. Man könnte also vom Durchbruch sprechen.