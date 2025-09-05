Tattoos für die Familie: Giovanni Passannante | Foto: Thomas Stern

Giovanni Passannante: „Ich hatte mal die Hose falsch rum an" Warmlaufen mit Giovanni Passannante vom FV Lörrach-Brombach

Was würde er gerne können? In welchem Sport ist er talentfrei? Giovanni Passannante von Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach im BZ-Fragebogen.

Vor einem Jahr ist Giovanni Passannante vom FSV Rheinfelden zu seinem Jugendclub FV Lörrach-Brombach zurückgekehrt. Nach schwierigem Start hat sich der 22 Jahre alte Rheinfelder inzwischen im Landesliga-Team etabliert. Der Offensivakteur, der eine Ausbildung zum Lageristen absolviert, war im Nachwuchs auch beim SV Weil und Concordia Basel aktiv, kickte zudem für den FC Wittlingen in der Bezirksliga. Vor der Partie des FVLB bei Spitzenreiter Spvgg. Gundelfingen/Wildtal (Sonntag, 11 Uhr) verrät Passannante im BZ-Fragebogen Witziges und Interessantes. Als Kind wollte ich werden:

Fußballprofi. Seit ich laufen kann, habe ich den Ball am Fuß.

Der beste Fußballer, den es bisher gab?

Zlatan Ibrahimovic. Ich mag seine Spielart. Die Aggressivität, wie er Tore schießt. Das inspiriert mich. Ohne Handy nervös werde ich ...

gar nicht. Früher schon, aber mit dem Alter und der Reife nicht mehr.