Giovanni Marino wird Trainer beim VfR Bürstadt

Bürstadt. Der VfR Bürstadt hat in den vergangenen Wochen nicht nur Schiedsrichter, sondern auch einen neuen Trainer für die Saison 2024/25 gesucht. Wie die Schiedsrichtersuche ausging, ist nicht überliefert. Aber einen Übungsleiter für die erste Mannschaft haben die Bürstädter gefunden: Giovanni Marino wird Trainer beim abstiegsgefährdeten A-Ligisten. Was der neue Mann an der Seitenline von seinem Vorgänger am meisten wünscht, wo er gut vernetzt ist und warum er mit seiner Zusage etwas überlegt hat, lest Ihr im Plus-Text auf Echo online.